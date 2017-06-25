Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?


    4
    Голосов: 15
    25.06.2017 14:05
    Карьера Черчесова в сборной – в одной картинке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 июня 2017, 15:21

      если так часто менять тренеров то толка не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Valdi67 27 июня 2017, 15:03

      Мое мнение , только Бердыев !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 июня 2017, 13:51

      Пока действует лимит, наши игроки будут постоянно неконкурентноспособными, поэтому не при каком тренере не заиграют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 26 июня 2017, 22:14

      При нем есть игра есть сборная есть желание игроков, видно что бьются - а это дорогого стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июня 2017, 14:42

      Если смешать 1 кг говна и 11 кг говна, получится 12 кг говна. Если смешать 1 кг повидла и 11 кг говна, тоже получится 12 кг говна. Смысл ясен, надеюсь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Danish Dynamite 26 июня 2017, 21:05

      Хммм ... На пальцах пояснил.... Но не поддержу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 26 июня 2017, 10:32

      Хоть кого ставьте тренером, все равно не заиграют

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > ivan199103 26 июня 2017, 21:08

      Игроки наши при ведении мяча почти всегда опускают голову и смотрят на мяч... С детства привыкают к плохим полям и визуальному контролю мячика... А буржуин бежит, мяч подрабатывает, а глаза партнёров ищут... И находят....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 26 июня 2017, 10:26

      А еще прое..ли Манчини

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 26 июня 2017, 10:25

      Либо Бердыева умолять,либо Хиддинга возвращать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 26 июня 2017, 09:05

      А может и правда Бердыеву дать потренерить, хуже всё равно не будет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 июня 2017, 07:17

      Русский язык - богатый язык.
      А посему и Черчес и Мудько ,всегда найдут слова в свое оправдание.
      И других убедят,здесь они чемпионы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11