Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

если так часто менять тренеров то толка не будет
Мое мнение , только Бердыев !!!
Если смешать 1 кг говна и 11 кг говна, получится 12 кг говна. Если смешать 1 кг повидла и 11 кг говна, тоже получится 12 кг говна. Смысл ясен, надеюсь.
Хммм ... На пальцах пояснил.... Но не поддержу...
Хоть кого ставьте тренером, все равно не заиграют
Игроки наши при ведении мяча почти всегда опускают голову и смотрят на мяч... С детства привыкают к плохим полям и визуальному контролю мячика... А буржуин бежит, мяч подрабатывает, а глаза партнёров ищут... И находят....
А еще прое..ли Манчини
Либо Бердыева умолять,либо Хиддинга возвращать