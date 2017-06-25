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Статьи
Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?
Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?
Бомбардир.ру
25 июня 2017, 14:05
54
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Комментарии (54)
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nailvakh
1498390076
Увольнять или нет - дело не в статистике. Картина один в один, как когда он динамо тренировал, борьба есть, желание есть, а результата нет. На морозе Польшу выиграл, пока игроки не понимали о чем он говорит. Его уровень это амкар, а гонору и на барселону хватит.
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4
роналдон
1498390876
На 70% дело в тренере. Если Ростов с Бердыевым от зоны вылета до победы над Баварией через 1,5 года одним и тем же составом дошел. Это в ком дело? Это ярчайший пример, что дело в тренере. Особенно, если игроки старались, но каждый сам по себе, нет рисунка игры, тренерской мысли.
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6
Павел Буре
1498393527
ВОТ СКАЖИТЕ МНЕ, РАЗВЕ БЕРДЫЕВ НЕ ЗАСЛУЖИЛ ТРЕНИРОВАТЬ СБОРНУЮ??? МОЖЕТ НАДО ДАТЬ ЕМУ ШАНС??? ЗА ЧЕМ ЧТО-ТО ИЗОБРЕТАТЬ??? ПОД НОСОМ У мутко НОРМАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ МНЕ ОБЬЯСНИТЬ ПОЧЕМУ БЕРДЫЕВ НЕ ТРЕНИРУЕТ СБОРНУЮ???
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5
Джой
1498401384
Думаю что не стоит его увольнять до конца ЧМ-2018.
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3
Atom2020
1498415382
Из говна и палок, да неумеючи, слепить что-то достойное очень сложно. Но вот за что Черчесов молодец, так это за то, что в сборной не играют главные говнюки Кокорин, Мамаев и Дзюба ... что бы там ни говорили о причинах ... этих зажравшихся рож просто нет ... и надеюсь дальше не будет ... ну а Черчесов ... если настоящий "джигит", то подаст в отставку ... ну а нет, так нет ... какая разница с кем позориться в 18-м году ... может случайно возьмут да и заиграют)))
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8
alex1951
1498450208
Посудите сами. Игры нет. Атмосфера нервозная. Наступаем на те же грабли. Вопросов больше ,чем ответов. ......................................................................... И вот наступил 2018 г. ЧМ. И вдруг сборная заиграла ,сметая всех и вся на своем пути! Всего семь игр и Россия - Чемпион Мира! Что скажите товарищи Мудько и Черчес? Это реально? Не стесняйтесь ,высказывайтесь.....слабо,сказочники?
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2
Tekken3
1498457114
А может и правда Бердыеву дать потренерить, хуже всё равно не будет?
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2
Gazelvagen877
1498461952
Либо Бердыева умолять,либо Хиддинга возвращать
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1
ivan199103
1498462324
Хоть кого ставьте тренером, все равно не заиграют
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5
Danish Dynamite
1498477324
Если смешать 1 кг говна и 11 кг говна, получится 12 кг говна. Если смешать 1 кг повидла и 11 кг говна, тоже получится 12 кг говна. Смысл ясен, надеюсь.
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2
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