Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня

Паредес в субботу пройдет медицинский осмотр в «Зените»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Петербургский клуб согласовал условия перехода 23-летнего аргентинца, в субботу игрок пройдет медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что за трансфер футболиста сине-бело-голубые заплатят 25 миллионов евро.

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Защитник сборной Исландии Ингасон перешел в «Ростов»

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон пополнил состав «Ростова». 23-летний футболист перешел из испанской «Гранады». Соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1». За желто-синих новичок будет выступать под №15.

Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. Его фотография с двумя новорожденными детьми, опубликованная в инстаграм, заняла третье место по количеству лайков за всю историю данной соцсети.

Всего за 12 часов фото собрало более 6,1 миллиона лайков. Стоит отметить, что самым популярным фото в инстаграме является снимок певицы Бьйонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фото еще одной попзвезды – Селены Гомес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Месси подпишет контракт с «Барселоной» 15 июля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в предстоящем месяце продлит свой действующий контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es. По предварительным данным, подписание всех необходимых бумаг произойдет 15 июля. Данное мероприятие откладывается из-за того, что 30 июня в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Подписание же контракта состоится после завершения свадебного путешествия молодой семейной пары.

Новый контракт будет рассчитан до 2021 года. В нем также будет прописана сумма отступных, которая составит рекордные 400 миллионов евро. Стоит отметить, что действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

Сыновья Данни покинут академию «Зенита»

Сыновья бывшего полузащитника «Зенита» Данни – Бернарду и Франсишку – не будут продолжать занятия в школе петербургского клуба. Об этом сообщила жена португальского футболиста Петра Гомеш. Напомним, что Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, покинул сине-бело-голубых по окончании сезона. В среду он подписал контракт с чешской «Славией».

Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш отстранены от участия в ближайших матчах чемпионата Китая. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая, экс-игрок и бывший наставник «Зенита» дисквалифицированы на две игры за поддержку полузащитника Оскара, который спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули».

Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке

Кудряшов намекнул на переход в один из турецких клубов

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов на своей странице в Instagram выложил фото билета в Стамбул. Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов или в «Рубине».

Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро. Позже спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания опроверг эту информацию.

«30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», – сказал Арустамян.

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