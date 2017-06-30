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  • Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня

Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня

Паредес в субботу пройдет медицинский осмотр в «Зените»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Петербургский клуб согласовал условия перехода 23-летнего аргентинца, в субботу игрок пройдет медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что за трансфер футболиста сине-бело-голубые заплатят 25 миллионов евро.

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Защитник сборной Исландии Ингасон перешел в «Ростов»

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон пополнил состав «Ростова». 23-летний футболист перешел из испанской «Гранады». Соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1». За желто-синих новичок будет выступать под №15.

Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. Его фотография с двумя новорожденными детьми, опубликованная в инстаграм, заняла третье место по количеству лайков за всю историю данной соцсети.

Всего за 12 часов фото собрало более 6,1 миллиона лайков. Стоит отметить, что самым популярным фото в инстаграме является снимок певицы Бьйонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фото еще одной попзвезды – Селены Гомес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Месси подпишет контракт с «Барселоной» 15 июля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в предстоящем месяце продлит свой действующий контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es. По предварительным данным, подписание всех необходимых бумаг произойдет 15 июля. Данное мероприятие откладывается из-за того, что 30 июня в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Подписание же контракта состоится после завершения свадебного путешествия молодой семейной пары.

Новый контракт будет рассчитан до 2021 года. В нем также будет прописана сумма отступных, которая составит рекордные 400 миллионов евро. Стоит отметить, что действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

Сыновья Данни покинут академию «Зенита»

Сыновья бывшего полузащитника «Зенита» ДанниБернарду и Франсишку – не будут продолжать занятия в школе петербургского клуба. Об этом сообщила жена португальского футболиста Петра Гомеш. Напомним, что Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, покинул сине-бело-голубых по окончании сезона. В среду он подписал контракт с чешской «Славией».

Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш отстранены от участия в ближайших матчах чемпионата Китая. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая, экс-игрок и бывший наставник «Зенита» дисквалифицированы на две игры за поддержку полузащитника Оскара, который спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули».

Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке

Кудряшов намекнул на переход в один из турецких клубов

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов на своей странице в Instagram выложил фото билета в Стамбул. Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов или в «Рубине».

Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро. Позже спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания опроверг эту информацию.

«30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», – сказал Арустамян.

Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

Зенит Краснодар Барселона Ростов Шанхай Порт Славия Кудряшов Федор Данни Смолов Федор Месси Лионель Роналду Криштиану Кокорин Александр Халк Паредес Леандро Ингасон Сверрир Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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YarikReht
1498856820
Кокорин бесполезен
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igormaddog
1498882236
А давайте помечтаем что Кокорин перезагрузится в Краснодаре,как Смолов в Урале???!!!
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bolela_16
1498886624
Сергей Николаевич, что это за разговоры???
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LIO1987
1498896726
Во блин-Ростов просто развалился на глазах за одни каникулы!!! Капец нашему футболу-Зенит покупай уже все клубы целиком и вперед(((
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84aivengo
1498897907
смолову в европу надо... и всем молодым...
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vodomut
1498923604
Кокоша по наклонной поехал!
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