Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке

«Бомбардир» – со свежим примером китайской справедливости. Или это несправедливость?

Неделю назад полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар получил дисквалификацию на восемь матчей за то, что спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули». Оскар дважды пнул мячом в соперников, после чего на поле началась потасовка.

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш и партнер Оскара по команде Халк решили оказать поддержку дисквалифицированному полузащитнику. Халк после одного из матчей продемонстрировал футболку с надписью «Nothing to do, Nothing to say» («Ничего не делать, ничего не говорить»). Казалось бы, при чем тут Оскар – но до своего восьмиматчевого бана бывший игрок «Челси» надевал футболку с аналогичной надписью.

Виллаш-Боаш поступил проще: выложил пост в инстаграме, где открыто поддержал своего полузащитника. Тренер особо подчеркнул, что за всю карьеру Оскар ни разу не зарабатывал удаления.

Как итог – и Халк, и Виллаш-Боаш получили свои дисквалификации, каждый – на два матча. Кроме того, и игрок, и тренер заплатят в казну китайской Суперлиги по 7 тысяч долларов.