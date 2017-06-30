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    Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке


    2
    Голосов: 7
    30.06.2017 19:10
    «Бомбардир» – со свежим примером китайской справедливости. Или это несправедливость?

    Неделю назад полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар получил дисквалификацию на восемь матчей за то, что спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули». Оскар дважды пнул мячом в соперников, после чего на поле началась потасовка.

    Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш и партнер Оскара по команде Халк решили оказать поддержку дисквалифицированному полузащитнику. Халк после одного из матчей продемонстрировал футболку с надписью «Nothing to do, Nothing to say» («Ничего не делать, ничего не говорить»). Казалось бы, при чем тут Оскар – но до своего восьмиматчевого бана бывший игрок «Челси» надевал футболку с аналогичной надписью.

    Виллаш-Боаш поступил проще: выложил пост в инстаграме, где открыто поддержал своего полузащитника. Тренер особо подчеркнул, что за всю карьеру Оскар ни разу не зарабатывал удаления.

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    Публикация от André Villas Boas (@officialavb)

    Как итог – и Халк, и Виллаш-Боаш получили свои дисквалификации, каждый – на два матча. Кроме того, и игрок, и тренер заплатят в казну китайской Суперлиги по 7 тысяч долларов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca, VEJA.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 июля 2017, 06:37

      вернуть хама в Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      +riskach+ 30 июня 2017, 23:48

      "Пнул мячом в соперников". Я кстати там не увидел остановку игры. Или в Китае если мяч после удара попадает в соперника то надо сразу удалять иначе будут разборки. Специально Оскар бил или нет вопрос второстепенный. Он же мячом а не рукой ударил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 30 июня 2017, 21:48

      Любишь медок - люби и холодок. Старая русская пословица.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 30 июня 2017, 21:17

      Зенит из мозгов так и не выветрился

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 30 июня 2017, 21:03

      А что хотели. В Китае все жестко.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 30 июня 2017, 19:41

      Как говорится в чужой монастырь со своим уставом...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 30 июня 2017, 19:40

      тупость какая-то , там не только разрез глаз , у китайцев ещё мозг походу меньше

      -3
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      ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 > forza Juve 1 30 июня 2017, 22:01

      Так каким-то раком весь мир делают по производству... А у нас мозги только навариться за счет других-вот молодцы...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > LIO1987 30 июня 2017, 22:19

      Сталин тоже делал весь мир.Правда угробил несколько млн.А так ничего.В Китае,кстати,пенсий нет.Отработал-сдохни.
      А насчёт нас....Что вы хотели,если в школах нет Астрономии,зато есть "Основы религий". Люди с образованием ЦПШ в принципе ничего придумать не могут.
      А в остальном согласен

      -2
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      Рейтинг: +18

      Илько > андрей андреев 1 июля 2017, 01:10

      Шёл бы ты отсюда, с отмудоханным мозгом.

      1
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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > андрей андреев 1 июля 2017, 10:50

      Пенсии -да, это аргумент. Тут мы впереди планеты всей - таких огромных пенсий нет ни у кого, все до неё доживают и катаются, припеваючи, по всему миру.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Илько 1 июля 2017, 18:10

      Я на этом сайте со дня его открытия.Это вы по-моему не туда забрели

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Северный Пушной Звер 1 июля 2017, 18:12

      Так я и говорю,что равняться нужно не на тех,у кого нет пенсий и 200 млн безработных(без пособия),а на тех ,кто"доживают и катаются, припеваючи, по всему миру."

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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > андрей андреев 2 июля 2017, 17:56

      Я на этом сайте ещё до его открытия. И что?
      Вы начали разговор о Сталине, пенсиях и прочем, не я. Если Вы отвечаете на реплику "шёл бы ты отсюда", то тоже - мимо. Не от меня она была.
      Странный Вы какой-то... как, в общем-то, все мои знакомые с таким именем-фамилией.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Северный Пушной Звер 2 июля 2017, 19:51

      Так я и отвечал "про шёл" не вам)))

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