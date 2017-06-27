Кудряшов близок к переходу в «Рубин», несмотря на предложения из Турции

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов в ближайшее время может стать футболистом казанского «Рубина». Воспитанника московского «Спартака» приглашает на берега Волги лично главный тренер команды Курбан Бердыев. Чтобы заполучить игрока, казанцам нужно выплатить компенсацию в размере двух миллионов евро.

В то же время Кудряшов интересен ведущим командам из Турции, которые готовы платить защитнику порядка двух миллионов евро в год. Известно, что сам Федор готов переехать на берега Босфора лишь в стан «Фенербахче», «Бешикташа» или «Галатасарая».

В минувшем сезоне РФПЛ футболист принял участие в 24 матчах.