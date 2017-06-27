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  • Кудряшов близок к переходу в «Рубин», несмотря на предложения из Турции

Кудряшов близок к переходу в «Рубин», несмотря на предложения из Турции

27 июня 2017, 21:22
8

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов в ближайшее время может стать футболистом казанского «Рубина». Воспитанника московского «Спартака» приглашает на берега Волги лично главный тренер команды Курбан Бердыев. Чтобы заполучить игрока, казанцам нужно выплатить компенсацию в размере двух миллионов евро.

В то же время Кудряшов интересен ведущим командам из Турции, которые готовы платить защитнику порядка двух миллионов евро в год. Известно, что сам Федор готов переехать на берега Босфора лишь в стан «Фенербахче», «Бешикташа» или «Галатасарая».

В минувшем сезоне РФПЛ футболист принял участие в 24 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Кудряшов Федор
Комментарии (8)
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Klodus
1498588430
Опять старая история. Наши футболисты не играют в других чемпионатах и поэтому сборной ничего не светит. Выбор только из своей кастрюльки.
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oyabun
1498589667
Пора уже объединять команды и назвать "Рубин-Ростов", чем футболистам вслед за Бердыевым бегать постоянно туда сюда.
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ФК_Полоцк
1498593993
Пусть у Курбана играет.
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mialkov
1498599827
Жалко Ростов, вся основа отваливает! ((((
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compka
1498674542
Кудряшов на сегодня - один из лучших защитников России и ее сборной.
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