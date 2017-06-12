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  • «Зенит» готов купить полузащитника «Ромы» Паредеса за 25 миллионов

«Зенит» готов купить полузащитника «Ромы» Паредеса за 25 миллионов

12 июня 2017, 20:37
10

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает IlSussidiario. Питерский клуб готов заплатить за аргентинца 25 миллионов евро, как раз столько за футболиста требует римляне.

Сообщается, что зарплата игрока в России может составить 3 миллиона евро, что в три раза больше, чем нынешний оклад. Контракт Парадеса с «Ромой» истекает летом 2019 года.

22-летний хавбек провел в минувшем сезоне 27 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Рома Зенит Паредес Леандро
Комментарии (10)
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карасевщина
1497290036
ктонить закройте кран в трубе
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Сильвербой
1497290673
Единственное что в этом трансфере может быть охренительным, так это цена!!!
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Alex ostrov
1497291416
Он в прошлом году два раза отказал, деньги всё решают
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hevbn 28
1497291613
Очень интересно поедет ли Паредес в Россию он достаточно хороший игрок , в то же время не основной в Роме , думаю если он приедет , то это будет усиление для Зенита , а вообще то странно , что команда не попавшая в ЛЧ из страны где какой никакой кризис может себе позволить платить в три раза больше , чем вторая команда серии А.
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ufos73
1497292239
Рома решила отомстить за Думбия, коням не получается вот на бомжах отыграются ))))))
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Тазит
1497294319
Чё за паредас?
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andrej-lucevich
1497294512
лучше бы купили забивного нападающего
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Garrincha58
1497297566
очередной дурной трансфер с приходом Фурса и Сарсании ничего не изменилось
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paracetamol
1497302687
Домыслы, утки!
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