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    «Зенит» готов купить полузащитника «Ромы» Паредеса за 25 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает IlSussidiario. Питерский клуб готов заплатить за аргентинца 25 миллионов евро, как раз столько за футболиста требует римляне.

    Сообщается, что зарплата игрока в России может составить 3 миллиона евро, что в три раза больше, чем нынешний оклад. Контракт Парадеса с «Ромой» истекает летом 2019 года.

    22-летний хавбек провел в минувшем сезоне 27 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 20:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 00:24

      Домыслы, утки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 22:59

      очередной дурной трансфер с приходом Фурса и Сарсании ничего не изменилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 12 июня 2017, 22:08

      лучше бы купили забивного нападающего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 июня 2017, 22:05

      Чё за паредас?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 июня 2017, 21:30

      Рома решила отомстить за Думбия, коням не получается вот на бомжах отыграются ))))))

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июня 2017, 21:20

      Очень интересно поедет ли Паредес в Россию он достаточно хороший игрок , в то же время не основной в Роме , думаю если он приедет , то это будет усиление для Зенита , а вообще то странно , что команда не попавшая в ЛЧ из страны где какой никакой кризис может себе позволить платить в три раза больше , чем вторая команда серии А.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 июня 2017, 21:16

      Он в прошлом году два раза отказал, деньги всё решают

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 июня 2017, 21:04

      Единственное что в этом трансфере может быть охренительным, так это цена!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 июня 2017, 20:53

      ктонить закройте кран в трубе

      1
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