«Зенит» готов купить полузащитника «Ромы» Паредеса за 25 миллионов

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает IlSussidiario. Питерский клуб готов заплатить за аргентинца 25 миллионов евро, как раз столько за футболиста требует римляне.

Сообщается, что зарплата игрока в России может составить 3 миллиона евро, что в три раза больше, чем нынешний оклад. Контракт Парадеса с «Ромой» истекает летом 2019 года.

22-летний хавбек провел в минувшем сезоне 27 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.