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  • «Нельзя надевать юбки». Как инструктируют проводников на время Кубка конфедераций

«Нельзя надевать юбки». Как инструктируют проводников на время Кубка конфедераций

В России на время Кубка конфедераций много транспортных новшеств. Болельщики могут попасть в метро через специальные меченые турникеты, где не придется платить за проезд. Между городами, где проходят матчи Кубка конфедераций, с 15 июня по 4 июля тоже налажена работа бесплатных поездов. Чтобы попасть в такой состав, обязательно нужно предъявить паспорт болельщика и билет на матч. Но если что-то хорошо для футбольных фанатов, то для работников поездов это обычно превращается в дополнительную нагрузку. Проводники прошли четырехчасовой инструктаж, узнав много нового о футболе и работе с любителями игры. Кстати, от проводников в таких поездах требуют знание английского языка. Это своеобразная тренировка перед чемпионатом мира-2018, где ожидается много иностранных болельщиков. Вот такие вещи рассказывают пассажиры поездов, пересказывая разговоры с проводницами:

«Прекрасное рассказала проводница, когда ехал на бесплатном поезде из Питера. Проводникам в РЖД проводили инструктаж на 4 часа о том, как вести себя с болельщиками на Кубке конфедераций. Сказали, что нельзя надевать стандартные галстуки (задушат), бейджики (порежут) и юбки (изнасилуют). Показывали видео, где буянят украинские фанаты. Если начнется кипиш, проводницы должны выявить лидера, увести его и «облизывать». Психологу предложили самой выйти работать, она как раз не замужем».

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (8)
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ФК_Полоцк
1497904705
"Облизывать"))) Главное мужикам проводникам юбки не надевать
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карасевщина
1497905897
а зря судя по посещаемости надо было вабанк идти
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Masteralex
1497910280
"балабол - комментатор" похоже они в Питере кроме Орлова никого из комментаторов и не знают
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сапёр75
1497910626
девочки должны носить ватники,национальный прибор,как ни как)))
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Берёза В.
1497929692
Хорошо то как
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zagrizlik
1497933212
Психолог начитался бреда из методички евросоюза.
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dyema
1497936949
Очередной бред от Бомбардир.ру
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D'achkov
1498058407
че я только что прочитал
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