«Нельзя надевать юбки». Как инструктируют проводников на время Кубка конфедераций

В России на время Кубка конфедераций много транспортных новшеств. Болельщики могут попасть в метро через специальные меченые турникеты, где не придется платить за проезд. Между городами, где проходят матчи Кубка конфедераций, с 15 июня по 4 июля тоже налажена работа бесплатных поездов. Чтобы попасть в такой состав, обязательно нужно предъявить паспорт болельщика и билет на матч. Но если что-то хорошо для футбольных фанатов, то для работников поездов это обычно превращается в дополнительную нагрузку. Проводники прошли четырехчасовой инструктаж, узнав много нового о футболе и работе с любителями игры. Кстати, от проводников в таких поездах требуют знание английского языка. Это своеобразная тренировка перед чемпионатом мира-2018, где ожидается много иностранных болельщиков. Вот такие вещи рассказывают пассажиры поездов, пересказывая разговоры с проводницами:

«Прекрасное рассказала проводница, когда ехал на бесплатном поезде из Питера. Проводникам в РЖД проводили инструктаж на 4 часа о том, как вести себя с болельщиками на Кубке конфедераций. Сказали, что нельзя надевать стандартные галстуки (задушат), бейджики (порежут) и юбки (изнасилуют). Показывали видео, где буянят украинские фанаты. Если начнется кипиш, проводницы должны выявить лидера, увести его и «облизывать». Психологу предложили самой выйти работать, она как раз не замужем».