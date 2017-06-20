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  • Пробки, цены, новый транспорт. Как Санкт-Петербург меняется во время Кубка конфедераций

Пробки, цены, новый транспорт. Как Санкт-Петербург меняется во время Кубка конфедераций

Плюсы:

Фан-зона на Конюшенной площади

Оборудованная в центре города точка пользуется спросом как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стартовый матч российской сборной против Новой Зеландии собрал у большого экрана на Конюшенной площади несколько тысяч человек. Площадка оснащена десятками кафешек, где за разумные ценники предлагают пиво и разную еду. Плюс ко всему есть площадки для футбольного фристайла и мини-футбола.

Петербургская пресса раскритиковала церемонию открытия фан-зоны, назвав мероприятие скучным и неорганизованным. Но во время трансляций все проходит гладко: ведущие и музыканты развлекают публику, а болельщики коллективно смотрят футбол на открытом воздухе.

Организованная работа аэропорта

Я недавно возвращался из родного города обратно в Петербург на самолете и впервые по прилету получил багаж в течение трех минут. В целом аэропорт «Пулково» заметно прибавил в организации своей работы: все службы действуют оперативно, а на выходе работает информационная стойка для болельщиков, которые прибывают специально на Кубок конфедераций.

От аэропорта отходит единственный автобус под номером 39. Дополнительном к нему добавили еще экспресс, доставляющий людей не до конечных станций, а прямо до центра – до площади Восстания. Из-за увеличения общественного транспорта прибывшим в город почти не приходится долго ждать около здания аэропорта.

Постройка участка ЗСД

Васильевский остров по-своему красив, но имеет жирный недостаток – разводные мосты, из-за которых в теплое время сложно попасть ночью на ту или иную часть берега. Ко всему прочему, на острове постоянно гудят пробки. Город решил эту проблему, достроив центральную часть трассы ЗСД. Этот мост соединяет Васильевский остров с Крестовским и выходит неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург». Это облегчает жизнь автомобилистам, которым теперь не надо проезжать полгорода, чтобы добраться через берег.

Правда, местные таксисты возмущаются – въезд на Крестовский на период проведения Кубка Конфедераций осуществляется по пропускам. Получить их можно было через районный центр госуслуг. Всего планировалось реализовать около 10 000 разрешений на въезд.

Транспорт до стадиона

Специальные шаттлы, отправляющие до стадиона «Санкт-Петербург» от Петроградской стороны, пускались уже во время дебютных игр «Зенита» на новой арене. Протестировали задумку удачно, и теперь болельщикам достаточно просто добраться до футбола. Это, во-первых, позволяет не мучиться с пропусками на Крестовский остров, а, во-вторых, дает людям возможность не идти полчаса от станции метро до арены.

Новая карта метро

Сразу нужно оговориться, что обновленную карту установили не во всех вагонах поездов и не на всех вестибюлях станций, но ее все равно легко встретить в местном метро. Удобна она в первую очередь для иностранцев, для которых расписано, от какой станции отходят шаттлы до арены «Санкт-Петербург». К тому же карта сама по себе выглядит стильно, а это хоть как-то спасает некоторые старые поезда. Плюс ко всему по всему метрополитену расклеены баннеры с приглашением на футбол.

Минусы:

Пробки

Из-за наплыва иностранцев, дополнительного транспорта и обилия полиции центр города в час пик еле шевелится. Петербург и так логистически насыщен, но теперь из-за проведения Кубка Конфедераций город иногда вовсе стоит.

Таксисты рассказывают, что те участки, которые они раньше преодолевали за 15 минут, теперь проезжают примерно за 40. Для тех, кто действует по фиксированным тарифам (то есть все основные службы такси), это существенная потеря прибыли. А для обычных автолюбителей такое затруднительное движение элементарно доставляет бытовое неудобство.

При этом спальные районы эта история не касается. Окраины и близлежащие территории в этом отношении всегда жили по-своему.

Поднявшиеся цены

Конечно, самая главная беда для местных жителей – поднявшиеся цены. Опять-таки это касается туристических зон, но известны случаи, когда парки, которые обычно работают в бесплатном режиме, теперь поставили платный вход. Например, для студентов проход на Елагин остров (место, располагающее неподалеку от арены «Санкт-Петербург») стоит 30 рублей. Похожие ситуации есть и с другими общественными местами.

На Невском проспекте и вблизи него прилавки с едой и напитками также подняли цены. В некоторых местах эта цифра стала выше в полтора раза. Город различными способами пытается заработать на туристах, и сезонное повышение цен выглядит вполне логичным и привычным делом, однако всему должен быть предел.

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (7)
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Stavropolets
1497954761
В принципе как и везде на праздничные и выходные дни, либо не протолкнешься либо цены в парках и забегаловках поднимаются
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SERGEYR25
1497957327
Сам из Спб, но все очень понравилось, организация на высоте, стадион крутой, пусть и текла немного крыша в баре, но все доведут до ума в течении года Транспорта хоть убавляй, везде шатлы, нас довезли до метро Петроградская со стадиона, так мы не ждали вообще автобуса, подходили каждую минуту, вход в метро бесплатный, поэтому не было очередей
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Protosser
1498029493
Прикольная статья - сам из СПб, но некоторых вещей не знал) В-основном, потому, что не собираюсь на этот турнир) Даже по тв, в лучшем случае - финал гляну) А вот как подготовка к ЧМ, куда обязательно хочу сходить, очень познавательно
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D'achkov
1498125672
а говорили что плохая организация будет))
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