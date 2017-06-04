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  • «Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»

«Мне было бы стыдно смотреть в глаза сыну». Как мир реагировал на победу «Реала»

Сейчас все обсуждают давку в фан-зоне в Турине. После взрыва петард началась паника. Пострадали 1000 человек и пропал ребенок. Пятеро находятся в критическом состоянии в больнице.

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Если о позитивном, то успехом мадридцев восхитилась даже «Барселона».

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Раздевалку «Реала» после финала посетил экс-король Испании.

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«Манчестер Юнайтед» предвкушает встречу с «Реалом» в Суперкубке УЕФА.

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Испанский вратарь Пепе Рейна, играющий за «Наполи», в финале болел за команду своей родины. Он поздравил «Реал» с завоеванным титулом.

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Рууд ван Нистелрой вспомнил свое прошлое. В этом сезоне два его бывших клуба выиграли европейские трофеи.

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Рио Фердинанд – Рамосу: «Мне было бы стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка». Так Фердинанд отреагировал на поступок испанского защитника в эпизоде с Куадрадо. Большинство футболистов и экспертов считают, что Серхио явно переиграл.

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Эрик Абидаль долго играл за «Барселону». Однако он все равно поддерживал главных соперников каталонцев. Абидаль восхитился успехом Зидана и Бензема – своих соотечественников.

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Швайнштайгеру понравился финал Лиги чемпионов. Трофей выиграл его друг Тони Кроос.

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В восторге от успеха Крооса и защитник «Баварии» Жером Боатенг. Они вместе играли в Мюнхене и в сборной Германии.

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Еще немного оваций Кроосу и всему «Реалу». Игроки «Баварии» подсознательно рады, что по ходу турнира проиграли будущему обладателю трофея.

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Чичарито призывает отдать Модричу «Золотой мяч».

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Рууд Гуллит поздравил «Реал».

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«Ювентус» нашел в себе силы поздравить «Реал» с завоеванием трофея.

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Радостью игроков «Реала» можно любоваться долго.

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Немного эмоций и от музыкантов.

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Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (8)
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multiscan
1496571272
Раздевалку "Реала" посетил король Испании? Извините, но на фото не король, а экс-король Хуан-Карлос, который отрёкся от престола в пользу сына - Филиппа VI.
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Danish Dynamite
1496582195
Все по делу,но Серхио Рамос испортил общую картину. Раньше был железный человек, теперь - скурвился. Больше и больше убеждаюсь. Упал в моих глазах, пора вводить в оборот выражение "мадридская девочка". Видать, в крови это у испашек...
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Idol777
1496596354
Нырялду уже пол команды научил как нужно изображать, плакать и ныть! Как ни странно все судьи перестали показывать им желтые карточки за это. Наверно откаты хорошие! Рамос превращается из бойца в подругу Рона! Жаль.........!!!
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вместе с ЦСКА
1496640494
Рамос чмо конечно, отнять медальку за такое!
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themist
1496679312
Своим проступком Рамос показал кто он и чем является на самом деле. Профессионал его уровня, выигрывавший все что можно выиграть не должен позволять вытворять себе такое. Это не первый его "подвиг", были и другие. По факту сейчас Реал сильнейшая команда в старом свете, осталось лишь обыграть МЮ.
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