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    Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов


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    Голосов: 14
    04.06.2017 00:25
    «Реал» разгромил «Ювентус» в главном противостоянии сезона. Тимофей Яценко анализирует события кардиффской игры.

    Финал между «Ювентусом» и «Реалом» представлялся матчем равным соперников; букмекеры осторожничали и давали одинаковый коэффициент на победу одной из команд в турнире – по 1,90. Аналитики вспоминали о том, сколько финалов подряд проиграл «Ювентус» (для справки – 4) и сколько финалов подряд взял «Реал» (для справки – 5). Кроме того, над испанской командой висело «проклятие Лиги чемпионов» – еще ни один коллектив не брал ушастый кубок два раза подряд. Ни один – до «Реала» и его сегодняшнего волшебного вечера.

    Вооружившись здравым смыслом, я поставил на ничью в основное время – всего тысячу рублей, но коэффициент переваливал за тройку. Казалось, «Ювентус» против «Реала» – это непобедимые против непобедимых; разве может кто-то из них проиграть в основное время? В памяти всплывали строчки Оксимирона: «Ювентус» – «Реал», исход известен», – и я пожимал плечами: что-что, а предсказать победителя в этой паре чудовищно трудно.

    Тем неожиданней было увидеть, как команда Зидана не просто переиграла, а размазала «Ювентус» по газону; с 46-й минуты на поле остались только Роналду, Иско, Каземиро, Модрич и все остальные мадридиста в фиолетовых футболках. В начале второго тайма, обернувшегося для итальянцев катастрофой, Сергей Кривохарченко как будто в такт моей ассоциации процитировал Оксимирона, но и отличный репортаж из Кардиффа, и великий гол Манджукича потонули в том, как «Реал» сыграл после перерыва.

    Кто-то боялся, что фиолетовые майки принесут Мадриду неудачу, однако везение, напротив, было целиком на стороне номинальных гостей. Удача принесла им два счастливых рикошета (первый гол Роналду и пушка Каземиро), что, впрочем, не сделало триумф «Реала» незаслуженным. Даже наоборот – в решающих матчах Лиги чемпионов давно не было более справедливых случайностей, нежели гол Каземиро, пусть и забитый в ворота Буффона, проигравшего свой третий финал.

    Самое удивительное – не то, что первым тренером, взявшим ЛЧ два раза подряд, стал недавний новичок Зидан и не итоговый крупный счет; нет, самым гротескным ощущением, витавшим в кардиффском воздухе, была тотальная беспомощность «Ювентуса».

    Туринский гранд давным-давно не проигрывал вот так; с ним ласково повозились, дали прогреметь шедевральным голом – но потом забрали все погремушки и заперли в темном чулане. Чулан напугал Аллегри; «Ювентус» запаниковал, не мог связать двух слов в атаке, а Серхио Рамос вообще закончил игру, симулировав боль после мимолетного бифа с Куадрадо.

    Ругать Рамоса не хочется просто потому, что к тому моменту все было ясно. «Реал» выдал один из лучших матчей в своей новейшей истории, Криштиану отгрузил дежурный дубль (странно, что не хет-трик), а Зидан окончательно убедил всех в том, что он – топ. Не знаю, будет ли в его жизни ночь лучше, чем эта.

    Голы «Реала»:

    «Я думал, что все кончено, но в мечту надо верить». Три финала Джанлуиджи Буффона

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 5 июня 2017, 15:38

      kto

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 4 июня 2017, 15:30

      Хотелось, что Буффон взял ЛЧ и ЗМ, но видимо не суждено, мои поздравления Реала.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 июня 2017, 13:41

      роналду есть роналду

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июня 2017, 09:33

      А бы да кабы.... Реал победил и ВСЁ!!!! Не хрен сейчас что то придумывать, всё было видно на поле.... Реал с победой, Роналду - лучший! Как всегда всем заткнул рот!!)))

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 4 июня 2017, 09:29

      Не такого все ждали.
      Лучшая защита пропускает необязательный гол,который ломает Juventus
      и тут же третий!
      Всё,пипец...игра закончена....Италия рыдает......Криштыану нагло улыбается...
      Финал можно назвать - избиение младенцев....борьбы не получилось.

      3
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 июня 2017, 08:38

      Зизу и Ко лучшие...

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 4 июня 2017, 07:09

      Зидан снова выиграл Лигу .... и иди вы лесом составители рейтинга лучших тренеров...

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 4 июня 2017, 07:02

      Если так дальше будет продолжаться, то Лигу Чемпионов станет неинтересно смотреть, заранее зная победителя. Жаль Буффона (а вот "Ювентус" не жаль), но он может компенсировать очередным выигрышем на ЧМ-2018.

      3
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 4 июня 2017, 06:56

      Рикошет после удара Роналду можно вообще не считать. На повторе видно, что мяч слегка изменил траекторию.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Red-Green_fan 4 июня 2017, 09:43

      И дальше, что? Мяч Манджукича, можно тоже не считать, еле-еле в ворота залетел!

      0
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 > Red-Green_fan 4 июня 2017, 12:59

      как у нас говорят : ,, ТАБЛО ГОРИТ--- ХОДИ РАССКАЗЫВАЙ,, !!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 4 июня 2017, 06:29

      РЕАЛ играл реальнее ЛУЧШЕ !!!!

      0
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