Спаллетти ушел из «Ромы». Павлюченко стал игроком «Арарата». Дайджест событий дня

«Рома» объявила об уходе Спаллетти

«Рома» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Лучано Спаллетти. «Мы выражаем Спаллетти искреннюю благодарность за тот труд, который он проделал. С ним команда в этом сезоне забила столько голов и набрала столько очков, как ни с кем другим тренером. Желаем Лучано успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении клуба. Спаллетти возглавил «Рому» в январе прошлого года.

Источник: Гризманн хочет уйти из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выразил желание уйти из клуба, утверждает Deportes Cope. Об этом француз сообщил руководству мадридской команды. «Атлетико» отпустит футболиста только за 85 миллионов евро. Именно такая фиксированная сумма выкупа прописана в контракте игрока. Гризманн оценивается в 80 миллионов. В прошедшем сезоне он провел в испанской Примере 36 матчей, забив 16 голов и сделав девять голевых передач.

УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов на уик-энд

УЕФА рассматривает возможность проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов, за исключением 1/8 финала, в уик-энд. Данное предложение было выдвинуто «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что решение играть в выходные дни должно повысить доходы от телетрансляций на Американском континенте и в Азии. Изменения могут вступить в силу с 2021 года. Напомним, финал турнира уже несколько лет проводится в субботу, в то время как остальные встречи – во вторник-среду. В решающем поединке нынешнего сезона «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет в Кардиффе, 3 июня.

Павлюченко заключил соглашение с московским «Араратом»

Экс-форвард «Урала» Роман Павлюченко, покинувший екатеринбуржцев по завершении чемпионата России-2016/17, подписал соглашение с «Араратом». Московский клуб в следующем сезоне выступит в зоне «Центр» ПФЛ. В минувшей кампании 35-летний игрок выходил на поле в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Тотти: «Я продолжу играть»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти, проведший в воскресенье в заключительном туре Серии А с «Дженоа» (3:2) свой последний матч в карьере, заявил, что продолжит играть. Об этом стало известно из видео с прощальной вечеринки полузащитника в кругу его друзей и семьи. Правда, пока неясно, шутил ли 40-летний футболист или говорил серьезно. Напомним, у Тотти есть предложение стать директором «волков», за которых он провел 786 матчей. «Я продолжу, я продолжу. Я не знаю, где, но я продолжу играть. Послание не окончено, ему не хватает целого конца. Я продолжу в этом году», – сказал на видео Тотти, чьи слова вызвали аплодисменты толпы.

«Боруссия» подтвердила, что Тухель покинет команду

Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, у Тухеля возник конфликт с руководством команды. Немецкий специалист возглавлял команду с 2015 года. В нынешнем сезоне «Боруссия» под его руководством заняла третье место в Бундеслиге. Команда выиграла Кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт». Ранее сообщалось, что «Боруссию» возглавит Люсьен Фавр.

Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщил сам футболист. О сумме трансфера и длительности контракта информации нет. Бегович оценивается в 8 миллионов евро. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он провел два матча, пропустив пять голов.

Полузащитник «Порту» Кинтеро может продолжить карьеру в России

Полузащитник «Индепендьенте Медельин» Хуан Фернандо Кинтеро Паньягва может продолжить карьеру в России. Футболист получил выгодное предложение от неназванного клуба РФПЛ, утверждает El Desmarque. По данным источника, хавбек имеет и вариант переезда в США. 24-летний колумбиец принадлежит «Порту», рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Кинтеро провел в чемпионате Колумбии 13 матчей, в которых забил шесть голов.