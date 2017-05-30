Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Спаллетти ушел из «Ромы». Павлюченко стал игроком «Арарата». Дайджест событий дня

Спаллетти ушел из «Ромы». Павлюченко стал игроком «Арарата». Дайджест событий дня

«Рома» объявила об уходе Спаллетти

«Рома» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Лучано Спаллетти. «Мы выражаем Спаллетти искреннюю благодарность за тот труд, который он проделал. С ним команда в этом сезоне забила столько голов и набрала столько очков, как ни с кем другим тренером. Желаем Лучано успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении клуба. Спаллетти возглавил «Рому» в январе прошлого года.

Источник: Гризманн хочет уйти из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выразил желание уйти из клуба, утверждает Deportes Cope. Об этом француз сообщил руководству мадридской команды. «Атлетико» отпустит футболиста только за 85 миллионов евро. Именно такая фиксированная сумма выкупа прописана в контракте игрока. Гризманн оценивается в 80 миллионов. В прошедшем сезоне он провел в испанской Примере 36 матчей, забив 16 голов и сделав девять голевых передач.

УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов на уик-энд

УЕФА рассматривает возможность проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов, за исключением 1/8 финала, в уик-энд. Данное предложение было выдвинуто «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что решение играть в выходные дни должно повысить доходы от телетрансляций на Американском континенте и в Азии. Изменения могут вступить в силу с 2021 года. Напомним, финал турнира уже несколько лет проводится в субботу, в то время как остальные встречи – во вторник-среду. В решающем поединке нынешнего сезона «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет в Кардиффе, 3 июня.

Павлюченко заключил соглашение с московским «Араратом»

Экс-форвард «Урала» Роман Павлюченко, покинувший екатеринбуржцев по завершении чемпионата России-2016/17, подписал соглашение с «Араратом». Московский клуб в следующем сезоне выступит в зоне «Центр» ПФЛ. В минувшей кампании 35-летний игрок выходил на поле в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Тотти: «Я продолжу играть»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти, проведший в воскресенье в заключительном туре Серии А с «Дженоа» (3:2) свой последний матч в карьере, заявил, что продолжит играть. Об этом стало известно из видео с прощальной вечеринки полузащитника в кругу его друзей и семьи. Правда, пока неясно, шутил ли 40-летний футболист или говорил серьезно. Напомним, у Тотти есть предложение стать директором «волков», за которых он провел 786 матчей. «Я продолжу, я продолжу. Я не знаю, где, но я продолжу играть. Послание не окончено, ему не хватает целого конца. Я продолжу в этом году», – сказал на видео Тотти, чьи слова вызвали аплодисменты толпы.

«Боруссия» подтвердила, что Тухель покинет команду

Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, у Тухеля возник конфликт с руководством команды. Немецкий специалист возглавлял команду с 2015 года. В нынешнем сезоне «Боруссия» под его руководством заняла третье место в Бундеслиге. Команда выиграла Кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт». Ранее сообщалось, что «Боруссию» возглавит Люсьен Фавр.

Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщил сам футболист. О сумме трансфера и длительности контракта информации нет. Бегович оценивается в 8 миллионов евро. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он провел два матча, пропустив пять голов.

Полузащитник «Порту» Кинтеро может продолжить карьеру в России

Полузащитник «Индепендьенте Медельин» Хуан Фернандо Кинтеро Паньягва может продолжить карьеру в России. Футболист получил выгодное предложение от неназванного клуба РФПЛ, утверждает El Desmarque. По данным источника, хавбек имеет и вариант переезда в США. 24-летний колумбиец принадлежит «Порту», рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Кинтеро провел в чемпионате Колумбии 13 матчей, в которых забил шесть голов.

Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1496181278
Переход Павлюченко можно расценивать как завершение карьеры...
Ответить
Petrak86
1496197947
Дожили, московский "Арарат"... Называть клуб по географическому признаку, не имеющему никакого отношения к реальной географии клуба - забавно))
Ответить
igormaddog
1496204120
Павлюченко скоро в дворовой футбол уйдет!!!
Ответить
NNNN-4
1496208494
Так ты в свободное время по московским кабакам или магазинам походи, названия почитай, заодно географию зарубежья как ближнего,так и дальнего подучишь
Ответить
ANDY38
1496223049
А кто знает, по какой причине Спаллетти ушел? В интер сам захотел или из ромы погнали? Чья инициатива?
Ответить
giluxa1963
1496228902
павлюк уже ни кому не нужен за хлеб играть будет
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+