Празднование «Спартака», сборная без Кокорина, история первого футболиста-гея. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Почему 43-летний Лоськов в игре «Локомотива» – это неправильно

Новый материал от самого резонансного пока блогера «Бомбардира» в 2017-м. В прошлые выходные «Локомотив» выпустил Дмитрия Лоськова в стартовом составе на матч 28-го тура. Всем понравилось, но «Мирон Карелин» нашел подвох и объяснил его, используя параллель с недавним скандалом на шоу «Минута славы».

«Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это было

До того, как немотивированный «Спартак» разнесли в Туле, сам «Спартак» разнес очень даже мотивированный «Терек» на «Открытие Арене». Получился один из лучших матчей в истории российского футбола, и сама игра тут не при чем. Просто все красно-белые праздновали чемпионство и награждение. Получился ярчайший эмоциональный вечер. Наталия Кондратенко сделала несколько десятков отличных фотографий с памятного события.

Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

Кубок конфедераций совсем близко. Вот уже и список игроков подъехал. Пока расширенный, но материала для аналитики там уже много. Сделали краткую выжимку моментов, на которые надо обратить внимание. Уже после публикации материала к списку добавился новый сюжет: вместо Лунева Черчесов позвал Габулова.

«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин

Конечно, главная сенсация списка сборников − пролет мимо турнира Александра Кокорина. Никита Щербаков изучил, как деградировал самый обсуждаемый молодой (уже не такой и молодой, кстати) форвард России последнего десятилетия.

«Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям». История футболиста-гея, который покончил с собой

17 мая − Международный день борьбы с гомофобией. В связи с этим Тимофей Яценко рассказал короткую, но важную историю о трагедии Джастина Фашану − первого футболиста-гея, который публично заявил о своей ориентации. Это были 90-е, и после каминг-аута на Фашану обвалилась лавина критики, оскорблений и угроз. Его карьера после такого быстро стухла, а сам он уехал в США. Где в 1998 году попал в новый скандал − на этот раз связанный с приставаниями к несовершеннолетнему юноше. Финал вы видите в заголовке: Фашану покончил с собой.

«Вы не заслуживаете нашей поддержки». Почему «Интер» ужасен

Пока «Юве» превращает Италию в собственную империю, «Интер» валится набок. После очередной смены владельца и тренера клуб стал настолько хилым и блеклым, что от него отворачиваются даже собственные фанаты. Александр Плеханов разобрался, как монстр «нулевых» крошится на наших глазах.

«Я не знаю, за что Зидан так со мной поступает». Звезда «Реала», который прошел через трудности и проиграл

Помните, как на ЧМ-2014 парень из сборной Колумбии всего за месяц стал обсуждаемой звездой и укатил из «Монако» в «Реал» за много-много денег? Прошло три года, и Хамес бесславно покидает Мадрид, проиграв конкуренцию и не подойдя ни Зидану, ни тем, кто был до него. Виталий Ошовский − о непростой биографии Хамеса, которая пока не совсем тянет на историю успеха.

«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Май еще не кончился, а некоторые клубы уже представили комплекты форм на новый сезон. Все стильно, модно, молодежно. Собрали небольшую коллекцию того, в чем скоро будут играть европейские футболисты.

Матчи Бундеслиги будет судить женщина. Что нужно о ней знать

Небольшая гендерная революция − в новом сезоне главным арбитром на матчах Бундеслиги будет работать женщина. Ее зовут Бибиана Штайнхаус. Вы, наверное, о ней раньше слышали, потому что в судействе мужского футбола она не новичок. Если нет − читайте наш профайл на даму, которую скоро все начнут обсуждать.

«Он капризный и ворчливый диктатор с причудами». «Боруссия» воюет с собственным главным тренером

Томас Тухель, как совы в «Твин Пиксе», не то, чем кажется. Оказывается, за образом тихого тренера-ботаника, который должен был стать более спокойной версией Клоппа, скрывался настоящий авторитарный босс. В Дортмунде жалуются, что Тухель хочет все контролирует и требует тотального подчинения.

«Иногда кажется, что этому парню – 21 год». Как Дирк Кейт закончил с карьерой футболиста

Бывает, когда уходит футболист, настолько уважаемый всеми, что на это реагируешь только со смесью благодарности и светлой грусти. Вот вам, пожалуйста − Дирк Кейт заканчивает, выиграв напоследок чемпионство с «Фейеноордом». Николай Живоглядов провожает отличного человека отличным текстом.