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    «Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям». История футболиста-гея, который покончил с собой


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    Голосов: 15
    17.05.2017 16:30
    17 мая – Международный день борьбы с гомофобией. «Бомбардир» вспоминает первого профессионального футболиста-гея Джастина Фашану, который 19 лет назад покончил с собой.

    Джастин Фашану – воспитанник «Норвич Сити», нападающий, который сменил множество клубов. Вплоть до 1990 года, когда Джастину исполнилось 29 лет, его карьера протекала в привычном русле: яркий дебют в «Норвиче», переход в другую команду, постепенное затухание. Ослепительной вспышкой на этом фоне стала первая полоса The Sun от 22 октября: «Я гей».

    В «Норвиче» Фашану по-настоящему зажигал и забивал там крутые голы – например, мяч в ворота «Ливерпуля», признанный лучшим в английском сезоне-1979/80. Переломным стал переход в «Ноттингем Форест», причем переломным в негативном смысле. Трансфер Фашану в «Форест» стал первым случаем в истории футбола, когда за темнокожего игрока заплатили миллион фунтов, но отношения с Брайаном Клафом (главным тренером команды) у Джастина не сложились. Ходили слухи, что Фашану посещает ночные гей-клубы; тогда Клаф спросил игрока:

    – Куда ты идешь, когда тебе нужен хлеб?

    – В булочную.

    – А когда тебе нужно купить баранью ногу?

    – К мяснику.

    – Так зачем ты продолжаешь ходить к этим проклятым педикам?

    ***

    Клаф отстранил Фашану от тренировок; затем случилась аренда в «Саутгемптон», затем – довольный успешный период в «Ноттс Каунти». Очередной трансфер – в «Брайтон & Хов» – ознаменовался серьезной травмой колена и замаячившим закатом карьеры. Спасло лечение в Штатах, где Фашану восстановился от повреждения и поиграл за местные команды перед тем, чтобы вернуться в родную страну. Все эти события, как выяснится потом, станут лишь дополнением к главному дню в жизни футболиста – тому самому 22 октября 1990-го, когда The Sun напечатала интервью с Джастином.

    До признания в прессе Фашану ничего не рассказывал даже близким. Брат игрока Джон Фашану (тоже футболист) вспоминал, что, узнав об ориентации Джастина и его намерении совершить каминг-аут, дал ему 75 тысяч фунтов – лишь бы он ничего не говорил журналистам. После признания на страницах популярного таблоида от игрока отвернулась семья; Джон даже позвонил репортеру и надиктовал ему текст с заголовком «Мой брат – гей и изгой». К слову, болельщики, которым было все равно, кого оскорблять, начали скандировать обидные кричалки в адрес Джона – но все они были детскими шутками по сравнению с тем, что обрушилось после каминг-аута на его брата.

    Подписание контрактов с новыми клубами стало даваться Фашану со скрипом; так, например, тренер «Ньюкасла» Освальдо Ардилес отказался подписывать с Джастином постоянное соглашение. За несколько месяцев до судебного разбирательства с «Ньюкаслом» Фашану появился на обложке Gay Times; за личной жизнью игрока активно следила желтая пресса. В котле слухов и бесконечных оскорблений/подозрений первый темнокожий гей-футболист протянул еще 8 лет, затем завершил игровую карьеру и получил должность тренера новосозданной американской команды «Мэриленд Мания».

    Шел март 1998 года, Фашану находился в штате Мэриленд и готовился к запуску тренерской карьеры. Тогда же в полицию штата пришел 17-летний подросток и заявил, что Джастин к нему приставал. После допроса со стороны полиции Фашану не стал дожидаться ареста и улетел в Англию. 3 мая футболист был найден мертвым в гараже в одном из районов Лондона. Причина смерти – удушение веревкой. В предсмертной записке Фашану указал, что его секс с американским парнем случился по взаимному согласию, но он не надеется на справедливое слушание в суде ввиду своей гомосексуальности. «Я понимаю, что уже признан виновным. Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям», – добавил он.

    ***

    Гей-тематика в таком мужском деле, как футбол, – скользкая тема, но все идет к тому, что в ближайшем времени в Англии появятся «последователи Фашану». В этом убежден исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис: «Я абсолютно уверен, что в течение пяти лет мы увидим игроков, открыто называющих себя геями. Это не станет никакой проблемой в раздевалке. Игроки открыты к поддержке такого рода вещей, поэтому остается удивляться, почему этого пока не случилось».

    Племянница Фашану Амаль и вовсе утверждает, что знает фамилии семи футболистов Премьер-лиги с гомосексуальной ориентацией. В 2012 году Амаль представила на ВВС документальный фильм о гомофобии в футболе и жизни своего дяди. Она уверена, что футболу пора становиться более открытым и честным.

    За что Лавесси извинился перед китайцами. Он виноват или нет?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Green Soccer Journal
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 мая 2017, 16:45

      Такое чувство, что первый раз про геев пишут! Про одного каждый день пишут, как он рекорды ставит!

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 18 мая 2017, 14:53

      гомофобы тупые
      если он гей то что с этого?
      гнобить и унижать человека?
      а если бы гомосексуализм был бы нормальным явлением и так же относились к натуралам?
      вы бы тоже так всех хуесосили?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > D'achkov 19 мая 2017, 00:33

      Скорее это Вы, гражданин, тупой!!! Вот чтобы такого не произошло, чтобы нормальные люди не стали изгоями, именно поэтому и нехер им кичиться своим ущербным состоянием души!!!! благодаря таким долбанным либерастам через полвека будут тоже самое писать о педофилах

      1
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      Рейтинг: +20

      manoftHeyear > filosof sparty 19 мая 2017, 13:30

      ты больной, друг

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 18 мая 2017, 14:21

      Не вижу ничего хорошего в признаниях о гомосексуальности. Не надо ничего пропагандировать, сидите тихо .

      2
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      Рейтинг: -3

      Brookovka 18 мая 2017, 09:26

      Сколько латентного быдла в комментах, однако.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      abigal1763 17 мая 2017, 20:30

      У нас ещё женский футбол есть. Напишите про лесбиянок! .... Уважаемые редакторы, это сайт про футбол, если вы об этом ещё помните

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu > abigal1763 17 мая 2017, 20:41

      журнал "Мировой Футбол" спокойно писал на оранжевых страницах и о геях и о лесбиянках. Почему бы бомбардиру не делать того же, если читается?

      0
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      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > abigal1763 17 мая 2017, 21:17

      :))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 мая 2017, 20:21

      кому он лучше сделал со своим признанием ? тем более тогда? семье , в частности , брату , точно легче жить не стало... эгоистичный поступок..
      ну трахался бы потихоньку с дружками своими да и все...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 мая 2017, 19:37

      позор Бомбардиру !! пропаганда гомосексуализма наказуема! вас читают дети!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu > кошмарик 17 мая 2017, 20:37

      где ты пропаганду увидел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > Marvianu 17 мая 2017, 21:17

      Конечно, это пропаганда. А зачем писать о человеке, который в первую очередь запомнился не футбольными, а другими "талантами".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Marvianu 17 мая 2017, 22:01

      очки купи.. с оооогромными диоптриями

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 мая 2017, 17:42

      Юнгберг и Хитцльшпергер горько плачут

      0
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      Рейтинг: +20

      manoftHeyear 17 мая 2017, 17:37

      я в шоке с того, сколько здесь тупых животных сидит

      4
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      Рейтинг: +26

      Little town blues > manoftHeyear 17 мая 2017, 22:48

      Один хороший комментарий. Спасибо, чувак. Прочим, видимо ничего не понятно - рассказ о человеке, которого беспричинной ненавистью довели до могилы, а они сидят и этой ненавистью упиваются.

      1
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      Рейтинг: -36

      FatalMix > manoftHeyear 18 мая 2017, 20:06

      что ж теперь, из за каждого дохлого педика плакать?

      0
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      Рейтинг: +20

      manoftHeyear > FatalMix 19 мая 2017, 13:29

      дело в отношении тупых людей, сидящих на этом сайте, к геям

      0
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