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  • «Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям». История футболиста-гея, который покончил с собой

«Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям». История футболиста-гея, который покончил с собой

Джастин Фашану – воспитанник «Норвич Сити», нападающий, который сменил множество клубов. Вплоть до 1990 года, когда Джастину исполнилось 29 лет, его карьера протекала в привычном русле: яркий дебют в «Норвиче», переход в другую команду, постепенное затухание. Ослепительной вспышкой на этом фоне стала первая полоса The Sun от 22 октября: «Я гей».

В «Норвиче» Фашану по-настоящему зажигал и забивал там крутые голы – например, мяч в ворота «Ливерпуля», признанный лучшим в английском сезоне-1979/80. Переломным стал переход в «Ноттингем Форест», причем переломным в негативном смысле. Трансфер Фашану в «Форест» стал первым случаем в истории футбола, когда за темнокожего игрока заплатили миллион фунтов, но отношения с Брайаном Клафом (главным тренером команды) у Джастина не сложились. Ходили слухи, что Фашану посещает ночные гей-клубы; тогда Клаф спросил игрока:

– Куда ты идешь, когда тебе нужен хлеб?

– В булочную.

– А когда тебе нужно купить баранью ногу?

– К мяснику.

– Так зачем ты продолжаешь ходить к этим проклятым педикам?

***

Клаф отстранил Фашану от тренировок; затем случилась аренда в «Саутгемптон», затем – довольный успешный период в «Ноттс Каунти». Очередной трансфер – в «Брайтон & Хов» – ознаменовался серьезной травмой колена и замаячившим закатом карьеры. Спасло лечение в Штатах, где Фашану восстановился от повреждения и поиграл за местные команды перед тем, чтобы вернуться в родную страну. Все эти события, как выяснится потом, станут лишь дополнением к главному дню в жизни футболиста – тому самому 22 октября 1990-го, когда The Sun напечатала интервью с Джастином.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

До признания в прессе Фашану ничего не рассказывал даже близким. Брат игрока Джон Фашану (тоже футболист) вспоминал, что, узнав об ориентации Джастина и его намерении совершить каминг-аут, дал ему 75 тысяч фунтов – лишь бы он ничего не говорил журналистам. После признания на страницах популярного таблоида от игрока отвернулась семья; Джон даже позвонил репортеру и надиктовал ему текст с заголовком «Мой брат – гей и изгой». К слову, болельщики, которым было все равно, кого оскорблять, начали скандировать обидные кричалки в адрес Джона – но все они были детскими шутками по сравнению с тем, что обрушилось после каминг-аута на его брата.

Подписание контрактов с новыми клубами стало даваться Фашану со скрипом; так, например, тренер «Ньюкасла» Освальдо Ардилес отказался подписывать с Джастином постоянное соглашение. За несколько месяцев до судебного разбирательства с «Ньюкаслом» Фашану появился на обложке Gay Times; за личной жизнью игрока активно следила желтая пресса. В котле слухов и бесконечных оскорблений/подозрений первый темнокожий гей-футболист протянул еще 8 лет, затем завершил игровую карьеру и получил должность тренера новосозданной американской команды «Мэриленд Мания».

Шел март 1998 года, Фашану находился в штате Мэриленд и готовился к запуску тренерской карьеры. Тогда же в полицию штата пришел 17-летний подросток и заявил, что Джастин к нему приставал. После допроса со стороны полиции Фашану не стал дожидаться ареста и улетел в Англию. 3 мая футболист был найден мертвым в гараже в одном из районов Лондона. Причина смерти – удушение веревкой. В предсмертной записке Фашану указал, что его секс с американским парнем случился по взаимному согласию, но он не надеется на справедливое слушание в суде ввиду своей гомосексуальности. «Я понимаю, что уже признан виновным. Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям», – добавил он.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

***

Гей-тематика в таком мужском деле, как футбол, – скользкая тема, но все идет к тому, что в ближайшем времени в Англии появятся «последователи Фашану». В этом убежден исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис: «Я абсолютно уверен, что в течение пяти лет мы увидим игроков, открыто называющих себя геями. Это не станет никакой проблемой в раздевалке. Игроки открыты к поддержке такого рода вещей, поэтому остается удивляться, почему этого пока не случилось».

Племянница Фашану Амаль и вовсе утверждает, что знает фамилии семи футболистов Премьер-лиги с гомосексуальной ориентацией. В 2012 году Амаль представила на ВВС документальный фильм о гомофобии в футболе и жизни своего дяди. Она уверена, что футболу пора становиться более открытым и честным.

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Англия
Комментарии (22)
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manoftHeyear
1495031834
я в шоке с того, сколько здесь тупых животных сидит
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Karpathian
1495032129
Юнгберг и Хитцльшпергер горько плачут
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кошмарик
1495039069
позор Бомбардиру !! пропаганда гомосексуализма наказуема! вас читают дети!
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mihail200606
1495041701
кому он лучше сделал со своим признанием ? тем более тогда? семье , в частности , брату , точно легче жить не стало... эгоистичный поступок.. ну трахался бы потихоньку с дружками своими да и все...
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abigal1763
1495042250
У нас ещё женский футбол есть. Напишите про лесбиянок! .... Уважаемые редакторы, это сайт про футбол, если вы об этом ещё помните
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Brookovka
1495088760
Сколько латентного быдла в комментах, однако.
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Gold of Spartak
1495106479
Не вижу ничего хорошего в признаниях о гомосексуальности. Не надо ничего пропагандировать, сидите тихо .
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D'achkov
1495108398
гомофобы тупые если он гей то что с этого? гнобить и унижать человека? а если бы гомосексуализм был бы нормальным явлением и так же относились к натуралам? вы бы тоже так всех хуесосили?
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grafff
1495115145
Такое чувство, что первый раз про геев пишут! Про одного каждый день пишут, как он рекорды ставит!
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