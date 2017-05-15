Почему 43-летний Лоськов в игре «Локомотива» – это неправильно

43-летний Дмитрий Лоськов опять сыграл за «Локомотив». Объясняем, почему в этом нет ничего хорошего.

Предыдущий президент «Локомотива» Ольга Смородская заслужила репутацию одного из самых ненавидимых руководителей клуба в истории РФПЛ. Илья Геркус, сменивший Смородскую, всеми силами старается влюбить в себя фанатов – но в своем старании он очевидно прибегает к запрещенным приемам. Прежде всего – играет на болельщицкой ностальгии.

twit text — ФК Локомотив (@fclm_official) May 13, 2017

Первым тревожным звоночком для болельщиков «Локо» должно было стать возвращение в команду Юрия Семина. При всем уважении к его былым заслугам, они – именно что былые, поросшие пылью и оставшиеся далеко в нулевых. Вместо того чтобы искать своего Карреру, Геркус пошел по пути наименьшего сопротивления – пригласил на пост тренера легенду клуба с отличным послужным списком. Вот только Юрию Павловичу уже пошел восьмой десяток, и ждать от него прорыва – наивно. Приглашение Семина – чистой воды популизм, рассчитанный не на долгосрочную перспективу, а на то, чтобы здесь и сейчас вернуть хоть какую-то толику фанатского обожания.

Не так давно передача «Минута славы» окрасилась в цвета скандала: на шоу выступил танцор без ноги Евгений Смирнов, а судьи (Владимир Познер и Рената Литвинова) остались не очень довольны. Познер вообще проголосовал против, аргументировав свой выбор тем, что танцевать без ноги = давить на жалость. Семин на тренерском мостике, а затем 43-летний Лоськов на поле – такая же попытка руководства «Локомотива» сыграть на чувствах болельщиков (в случае «Минуты славы» это не болельщики, а зрители в зале).

Это – запрещенный прием: никто не посмеет проголосовать против безногого танцора, и ровно так же никто не кинет камня в огород чествования легенды, пусть оно и не несет в себе практического смысла. Геркус и его коллеги заняты не реальным решением проблем клуба, а прикормкой фанатов ностальгическими подачками. Таким же манером можно вернуть на поле Гуренко, Овчинникова, Сенникова, Нижегородова – и подписывать каждое новое возвращение хэштегом #ЯВиделЛегенду. Но лучше бы SMM-щики железнодорожников попробовали хэштег #ЯВиделКрутуюИгруЛоко. Тогда и посмотрим, кто его поддержит.

Фото: Бомбардир.ру