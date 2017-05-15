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    Мирон Карелин Все блоги -

    Почему 43-летний Лоськов в игре «Локомотива» – это неправильно

    15 мая 2017
    43-летний Дмитрий Лоськов опять сыграл за «Локомотив». Объясняем, почему в этом нет ничего хорошего.

    Предыдущий президент «Локомотива» Ольга Смородская заслужила репутацию одного из самых ненавидимых руководителей клуба в истории РФПЛ. Илья Геркус, сменивший Смородскую, всеми силами старается влюбить в себя фанатов – но в своем старании он очевидно прибегает к запрещенным приемам. Прежде всего – играет на болельщицкой ностальгии.

    Первым тревожным звоночком для болельщиков «Локо» должно было стать возвращение в команду Юрия Семина. При всем уважении к его былым заслугам, они – именно что былые, поросшие пылью и оставшиеся далеко в нулевых. Вместо того чтобы искать своего Карреру, Геркус пошел по пути наименьшего сопротивления – пригласил на пост тренера легенду клуба с отличным послужным списком. Вот только Юрию Павловичу уже пошел восьмой десяток, и ждать от него прорыва – наивно. Приглашение Семина – чистой воды популизм, рассчитанный не на долгосрочную перспективу, а на то, чтобы здесь и сейчас вернуть хоть какую-то толику фанатского обожания.

    Не так давно передача «Минута славы» окрасилась в цвета скандала: на шоу выступил танцор без ноги Евгений Смирнов, а судьи (Владимир Познер и Рената Литвинова) остались не очень довольны. Познер вообще проголосовал против, аргументировав свой выбор тем, что танцевать без ноги = давить на жалость. Семин на тренерском мостике, а затем 43-летний Лоськов на поле – такая же попытка руководства «Локомотива» сыграть на чувствах болельщиков (в случае «Минуты славы» это не болельщики, а зрители в зале).

    Это – запрещенный прием: никто не посмеет проголосовать против безногого танцора, и ровно так же никто не кинет камня в огород чествования легенды, пусть оно и не несет в себе практического смысла. Геркус и его коллеги заняты не реальным решением проблем клуба, а прикормкой фанатов ностальгическими подачками. Таким же манером можно вернуть на поле Гуренко, Овчинникова, Сенникова, Нижегородова – и подписывать каждое новое возвращение хэштегом #ЯВиделЛегенду. Но лучше бы SMM-щики железнодорожников попробовали хэштег #ЯВиделКрутуюИгруЛоко. Тогда и посмотрим, кто его поддержит.

    Фото: Бомбардир.ру

    Рейтинг: 1 Голосов: 53
    Комментарии44
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 18 мая 2017, 03:16

      почему эта статья это неправильно? вопрос риторический

      2
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 16 мая 2017, 10:12

      Очередной высер, писать не о чем, сказки пиши.

      6
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      Рейтинг: +60

      ARRustam 16 мая 2017, 07:43

      Автор статья - моральный урод!!!

      4
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 15 мая 2017, 21:19

      ооо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:47

      Локо сейчас , после Смороды, нужно вернуть болельщиков . Поэтому этот пиар вполне оправдан

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2017, 20:03

      поспешные выводы. что значит запрещенный прием? почему? где это написано?
      вообще кубок выиграли.. пусть у урала, но выиграли.. попрощались с легендой клуба - что плохого? сыграл свои 13 минут и все.. они ж не на весь сезон его взяли.
      к концу следующего сезона, или хотя бы к середине, подобного уровня выводы надо делать..
      а если Локо возьмет и станет чемпионом че тогда этот писатель скажет? Локо выиграл и это запрещенный прием?

      4
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 15 мая 2017, 19:45

      Автор урод, Сёмин ещё всем покажет

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 мая 2017, 19:11

      Мда , таким авторами не надо давать вообще статьи писать ! Лоськов вышел отыграл свои минуты и отыграл из не плохо ! А матч этот он заслужил давным давно !

      5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 мая 2017, 18:43

      Спокойно, ребята. Автор - провокатор. Статья не очень оригинальная, не очень умная.

      Кому нужен футбол без болельщиков? Странно обвинять руководство в заигрывании с болельщиками. Приличный клуб должен хранить традиции, проявлять уважение и к ветеранам, и к болельщикам, и к ветеранам болельщиков.

      Лоськов и Сёмин - мужики, которые по-честному сколотили авторитет. Спасибо Локомотиву за этот красивый жест с Лоськовым.

      6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 мая 2017, 18:09

      Вообще-то, такие вещи делаются не столько для болельщиков, сколько для самих футболистов. И пусть говорят. Надеюсь, и наш Саша Кержаков в своё время также выйдет на поле в прощальном матче, и услышит заслуженные аплодисменты.

      2
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      Рейтинг: +28

      Tubba > APchelov 15 мая 2017, 18:13

      Лучше Аршавина,не было у Вас.

      0
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