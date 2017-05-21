«Зенит» остался без Лиги чемпионов, «Ростов» – без еврокубков, «Крылья» вылетели в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛ

ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов, «Зенит» – в Лиге Европы

ЦСКА решил все свои проблемы за 38 минут первого тайма в матче с «Анжи» – начало разгрому положил Игнашевич, а затем дубль оформил расцветающий при Викторе Гончаренко бразилец Витиньо – 3:0 после первого тайма, и «Зениту» хоть десять голов на «Локомотиве» до Лиги чемпионов уже бы не хватило. Чалов забил четвертый, и ЦСКА снова отпраздновал крупную победу. «Зенит» же забил не десять, но для победы и двух было достаточно – Кокорин и Данни отличились в составе питерцев. Вместе с «Локо» «Зениту» предстоить выступать в ЛЕ.

«Краснодар» сыграет в Лиге Европы, «Ростов» остался без еврокубков

«Краснодар» подобно ЦСКА уже в первом тайме добился перевеса в три мяча – Перейра и Смолов (дважды) забили в Томске сопернику, который заявил в свой запас лишь двух полевых игроков. Соболев с пенальти один гол отквитал в начале второго тайма, но разгром краснодарский клуб сумел оформить благодаря мячу Налдо, а потом еще и добавил Смолов – 1:5.

Казалось, шанс на попадание в Лигу Европы у «Краснодара» все равно невелик – для этого нужно было ждать победу «Оренбурга» над «Ростовом». Она в итоге и свершилась – во втором тайме «Оренбург» забил дважды в ворота ростовчан (отличились Воробьев и Бреев) и помог команде Игоря Шалимова вернуться на четвертое место. При таком раскладе победа «Терека» в Самаре уже никак не влияла на распределение мест в еврокубках.

«Крылья Советов» вылетели, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыках

Тульскому «Арсеналу» необходимо было только побеждать «Спартак», чтобы надеяться на уход с предпоследнего места в зону стыков. Задачу туляки даже перевыполнили, заодно и поколотив чемпиона – за полтайма забили дважды и заставили удалиться Джикию, а после перерыва довершили разгром – Расич оформил дубль.

На осечку «Оренбурга» понадеяться не удалось – команда Роберта Евдокимова переиграла «Ростов». Зато уйти из зоны вылета «Арсеналу» помог «Терек», который переиграл в гостях «Крылья Советов». Мбенгуе несколько туров назад оформил спартаковское чемпионство, а сегодня – вылет Самары в ФНЛ. Добили «Крылья» в последнем матче Рашида Рахимова во главе «Терека» Мохаммади и Балай. Гол с пенальти Бруно уже ничего не решал – 1:3.

«Анжи» и «Урал» остались вне опасных зон, даже проиграв последние матчи. Махачкалинцы без шансов были разгромлены на «ВЭБ-Арене», а «Урал» уступил в «Уфе» из-за гола Фатая.

Итак, «Крылья Советов» и «Томь» вылетели в ФНЛ, на смену им в РФПЛ пришли «Динамо» и «Тосно». «Енисей» сыграет в стыковых матчах с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» – с хабаровским СКА.

Девятое место занял «Рубин»

В матче «Амкар» – «Рубин» не было никакой интриги – лишь борьба за никому не нужную девятую строчку. Пермяки оказались бы там, если б победили, но они снова проиграли дома – гол Йовичича после точных ударов Жонатаса и Канунникова на исход не повлиял – 1:2.

Кто выступит в еврокубках в следующем сезоне от России

Лига чемпионов: «Спартак», ЦСКА

Лига Европы: «Локомотив», «Зенит», «Краснодар»

Таблица чемпионата

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Статистика чемпионата

Лучшим бомбардиром снова стал Федор Смолов

Впрочем, ясно это было еще за тур-два до конца чемпионата. Смолов оторвался на два гола от Дзюбы и на три от Промеса. У первого конкурента был матч с «Локомотивом», у второго – серьезная неудача в Туле. А Смолов еще и трижды забил «Томи», после чего завершил сезон на первой строчке в списке бомбардиров с 18 голами.

Символическая сборная 30-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Наиболее частые попадания в символическую сборную за сезон:

Результаты 30-го тура:

«Арсенал» – «Спартак» – 3:0

«Амкар» – «Рубин» – 1:2

ЦСКА – «Анжи» – 4:0

«Оренбург» – «Ростов» – 2:0

«Уфа» – «Урал» – 1:0

«Локомотив» – «Зенит» – 0:2

«Томь» – «Краснодар» – 1:5

«Крылья Советов» – «Терек» – 1:3

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