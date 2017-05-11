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    Роналду арендуют за миллион на четыре часа. «Фенербахче» претендует на Смолова. Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    11.05.2017 20:55
    Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию». Година дисквалифицировали до конца сезона. Матч «Зенита» и «Краснодара» перенесли на «Петровский». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро. Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.

    «Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

    Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва». Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера. «У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

    Алексис Санчес принял решение перейти в «Баварию»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес покинет лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 28-летний форвард принял решение перейти в «Баварию» этим летом. Мюнхенский клуб заплатит за игрока сборной Чили 40 миллионов евро. Уговорить футболиста перейти в «Баварию» помог соотечественник Санчеса Артуро Видаль. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

    Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

    Чтобы провести четыре часа в обществе нападающего «Реала» Криштиану Роналду достаточно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов. Одна из компания из Саудовской Аравии заявила о готовности пригласить португальца. Встреча продлится четыре часа, разрешено оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию. Кроме того, фирме будет разрешено использовать изображение футболиста сборной Португалии для региональной рекламы в течение одного дня.

    Годин дисквалифицирован до конца сезона

    Защитник «Атлетико» Диего Годин не поможет мадридской команде в концовке сезона. Сообщается, что 31-летний футболист получил три матча дисквалификации за слова, сказанные им в адрес арбитра в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0). Уругваец остался недоволен работой судьи и посоветовал ему купить очки. Таким образом, Годин пропустит два оставшихся матча в Примере против «Бетиса» и «Атлетика», а также первую игру следующего розыгрыша чемпионата.

    Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

    Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук во время летнего трансферного окна может стать игроком «Краснодара». По информации источника, сумма потенциального перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Напомним, полузащитник перешел в стан казанского клуба зимой 2016 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца 2018 года. В нынешнем сезоне Ткачук провел за «Рубин» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

    КДК РФС оштрафовал Карреру на 100 тысяч

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил денежный штраф в размере 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. «По матчу «Спартак» – «Томь», мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение», – сказал Григорьянц.

    Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский»

    Матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский». Напомним, изначально игра должна была пройти на арене «Санкт-Петербург». «По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» – «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», – сообщает источник. Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2389

      serglider 20 мая 2017, 09:41

      Какого рожна Аленичев щемится к чемпионству Спартака не могу взять в толк? С им клуб вылетел из отбора в еврокубке от киприотов, а он претендует на роль отца победы не проведя ни одного матча в чемпионате страны в качестве тренера! Какой ты на фиг "чемпион"? Набор хороших игроков - это только толпа, которую надо организовать, мотивировать, заставить пахать на тренировках и матчах. Рубин яркий тому пример... У Карреры эти качества есть, а у Аленичева нет! Смысл лезть в чемпионы через черный ход, подвал и чердак: бери клуб доказывай свою состоятельность как тренера в честной борьбе в чемпионской гонке на протяжении сезона РФПЛ. Самое не справедливое, что это чудило пользуясь связями, таки выцыганит себе чемпионскую медальку... Потом в Википедии напишут: чемпион страны в качестве тренера Спартака, интересно добавят, что он при этом не провел ни одного матча на этом посту в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 мая 2017, 00:17

      А мы пригласим Месси в Красноярск. Заплатим ему за сутки 1000 рублей , хватит ему.

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 12 мая 2017, 02:06

      Интересный ход с Роналду...то есть руководству Ювентуса (или Барсы к примеру) достаточно будет заплатить миллион, чтобы этот парень не выходил в финале, а посидел в ложе с ними...неплохо, да и не так уж дорого)))

      2
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      Рейтинг: +2389

      serglider > ProstoPolzovatel 20 мая 2017, 09:58

      Зачем же все сводить до абсурда? Я так понял, что к саудитам он поедет в "свободное" от работы время))) Жизнь футболиста это не только тренировки и матчи, но и рекламные контракты плюс "побочный" заработок типа этого, если есть возможность срубить неплохие бабки за четыре часа почему бы этим не воспользоваться? Это только домашние хомячки сидя на заднице, рассуждают в духе типа у Роналду уже столько бабок, зачем ему еще один лям?))) А парень "капусту" стрижет, что бы в старости ни в чем нужды не испытывать)))

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 мая 2017, 23:25

      Дорогая тутка. За такое бабло можно до конца жизни себя обеспечить элитными утками из какой нибудь тулы.

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 11 мая 2017, 22:49

      Санчез в Баварию... а что, Лева куда-то намылился?

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 11 мая 2017, 22:06

      Опупеть 920 тыс.

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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 мая 2017, 21:08

      Дорогое удовольствие.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > ильиных 20 мая 2017, 10:07

      Я вас умоляю))) Люди сидят на целом океане нефти, себестоимость добычи которой 5 (пять) баксов за баррель, там каждый абориген получает своеобразную нефтяную ренту так, что может всю жизнь не работать и жить припеваючи на эти бабки...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 мая 2017, 21:00

      про роналду... еще можно кое чего кое куда за дополнительную плату.. )))

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > 84aivengo 11 мая 2017, 21:17

      так видимо и будет

      3
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