Лоськов сыграет с «Оренбургом». Широков может возобновить карьеру. Дайджест событий дня

Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче с «Оренбургом»

43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура чемпиона России с «Оренбургом». Об этом сообщается в официальном инстаграме московской команды. «В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», – говорится в сообщении железнодорожников.

Источник: Луис Адриано перешел из «Милана» в «Спартак» за 3,2 миллиона

Трансфер нападающего Луиса Адриано обошелся «Спартаку» в 3,2 миллиона евро. Об этом информирует итальянское издание sportfair.it. Напомним, что 30-летний бразилец перешел в московский клуб из «Милана» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард достался красно-белым бесплатно. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Адриано провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола.

Моуринью против продления контракта с Ибрагимовичем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Sun. Ранее он выступал с обратной позицией, но недавняя травма шведского футболиста заставила его пересмотреть свои взгляды. Португальский специалист не уверен в том, что после восстановления 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. Учитывая высокую зарплату игрока, «Манчестер Юнайтед» может позволить себе лишние траты на предстоящем трансферном рынке.

Раньери может возглавить «Ниццу»

Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может вернуться к тренерской деятельности. Итальянский специалист попал в сферу интересов «Ниццы». Сообщается, что руководство французского клуба намерено пригласить Раньери в том случае, если команду покинет нынешний главный тренер Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия». Напомним, что Раньери ранее уже работал во Франции. С 2012 по 2014 год итальянец возглавлял «Монако».

Мбаппе объявит о своем будущем после окончания текущего сезона

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не торопится с определением своего будущего. По его словам, все станет на свои места после завершения текущего сезона. «Я готов буду ответить на вопрос о своем будущем после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх. Нам предстоят сложные матчи в концовке сезона», – сказал Мбаппе.

Месси женится 30-го июня

Издание Hola сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с датой свадьбы. Аргентинец и Антонелла Ракуццо станут мужем и женой 30-го июня в Росарио, родном городе футболиста. Пара состоит в отношениях более 10-ти лет и имеет двух сыновей. В ноябре 2012-го года у них родился Тьяго, а в сентябре 2015-го – Матео Месси. В нынешнем сезоне Месси забил 51 гол и отдал 18 результативных передач в 49-ти матчах.

Ляпорт – кандидат на замену Терри в «Челси»

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт входит в список кандидатов на переход в «Челси», сообщает ESPN. Известно, что в услугах данного футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона». В команде Антонио Конте 22-летний Ляпорт может стать заменой ветерану Джону Терри, который по окончании сезона покинет лондонскую команду. Известно, что в контракте француза, действующем до лета 2020 года, значится сумма отступных, которая равна почти 55 миллионам фунтов стерлингов.

Широков заявил, что может возобновить футбольную карьеру

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что может возобновить футбольную карьеру. Напомним, что на данный момент Широков занимает пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Урал». «Еще можно попробовать себя проявить, если будет интересное предложение. Я рассмотрю варианты, в случае их появления летом», – сказал Широков.