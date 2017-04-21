У Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может пропустить длительный срок из-за травмы. Напомним, что шведский футболист получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). 35-летний швед покинул поле на 93-й минуте встречи.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, у форварда подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Отмечается, что в ближайшее время Ибрагимович пройдет МРТ, после которого станет известно о степени серьезности травмы.

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