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    У Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может пропустить длительный срок из-за травмы. Напомним, что шведский футболист получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). 35-летний швед покинул поле на 93-й минуте встречи.

    Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, у форварда подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

    Отмечается, что в ближайшее время Ибрагимович пройдет МРТ, после которого станет известно о степени серьезности травмы.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.04.2017 15:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 апреля 2017, 17:50

      Очень жаль,на пике был.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 апреля 2017, 16:32

      Съездил в МЛС. Здоровья. Офигенный форвард.

      1
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      Рейтинг: +41

      Федоренко 21 апреля 2017, 16:30

      А ведь почти всю карьеру без травм был. Но зная трудолюбие и фанатизм Златана, он может оправиться от этой травмы и еще поиграть пару лет. Но уже не на том уровне гениальности, конечно

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:21

      Жаль,уважаю футболиста,мяч у него приклеяный к ноге,силовой игрок,умный

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 21 апреля 2017, 16:20

      Большая потеря!!! Может обойдется еще!!!

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 апреля 2017, 16:18

      Игрок -супер.

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 21 апреля 2017, 16:17

      Жалко! Тогда - это конец карьере! Выздоравливай!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 21 апреля 2017, 15:42

      Здоровья Ибре. Травма на повторах выглядела ужасно. Надеюсь пропустит лишь пару месяцев и вернётся на свой уровень.

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