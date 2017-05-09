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    Ибрагимович получает в «Манчестер Юнайтед» более 19 миллионов в год

    Стали известны условия контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Как утверждается, футболист за год пребывания в клубе заработает чуть более 19 миллионов фунтов. Недельный оклад шведа составляет 376 тысяч фунтов в неделю.

    При этом в контракте игрока предусмотрен и бонус в размере 2,8 миллионов фунтов при определенном количестве голов. Контракт Ибрагимовича с манкунианцами истекает по завершении нынешнего сезона.

    Форвард в чемпионате Англии провел 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    09.05.2017 09:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 мая 2017, 13:13

      лям с хером,в месяц??? вот это житуха-оторви ноги-новые пришьёт.

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 мая 2017, 13:06

      Для такого игрока и не жалко =)

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 мая 2017, 12:57

      Ибра красава в 35 выбить себе такую зарплату.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2017, 11:33

      Реально на больняк надо было валить...

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 9 мая 2017, 10:48

      Заработал , молодец!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 10:23

      при этом ибра отказался продлять контракт, чтобы получать бабки за больничный лист, уважуха

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