Ибрагимович получает в «Манчестер Юнайтед» более 19 миллионов в год

Стали известны условия контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Как утверждается, футболист за год пребывания в клубе заработает чуть более 19 миллионов фунтов. Недельный оклад шведа составляет 376 тысяч фунтов в неделю.

При этом в контракте игрока предусмотрен и бонус в размере 2,8 миллионов фунтов при определенном количестве голов. Контракт Ибрагимовича с манкунианцами истекает по завершении нынешнего сезона.

Форвард в чемпионате Англии провел 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.