«Спартак» стал чемпионом России. «Арсенал» обыграл «МЮ». Дайджест событий дня

«Спартак» – чемпион России сезона-2016/17

Московский «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. На данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

Каррера заплакал из-за чемпионства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. По словам итальянского специалиста, он заплакал в связи с данным событием. «Испытываю огромные эмоции. Из-за чемпионства «Спартака» я даже заплакал. Благодарю руководство клуба, которое доверило мне команду. Да, я остаюсь на следующий сезон», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Аленичев может стать главным тренером «Кайрата»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может возглавить «Кайрат», сообщает «Спорт-Эксперсс». По версии источника, кандидатура россиянина будет для казахстанской команды основной в случае отставки нынешнего тренера Кахабера Цхададзе. После 12-ти туров национального чемпионата «Кайрат» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидера «Астаны» составляет пять очков. Экс-игрок «Порту» возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016.

«Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» 50 миллионов за Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может сменить команду в период летнего окна переходов. Издание Mirror сообщает о том, что английский «Манчестер Сити» сделал туринскому клубу предложение по продаже футболиста за 50 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 39-ти играх всех турниров, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Месси – первый игрок Примеры, оформивший 100 дублей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в ворота «Вильярреала» в победном матче 36-го тура чемпионата Испании. Для аргентинца этот дубль стал уже сотым в карьере. Форвард стал первым в истории Примеры, кому удалось достичь этого показателя. Стоит отметить, что Месси 56 раз оформлял дубль в домашних матчах и 44 раза – в выездных

Источник: Слуцкий возглавит «Челси» в случае ухода из команды Конте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Сообщается, что 46-летний специалист является приоритетным вариантом в шорт-листе владельца синих Романа Абрамовича на случай ухода из лондонской команды Антонио Конте. Ранее стало известно, что в услугах итальянца заинтересован «Интер», который готов значительно увеличить заработную плату тренеру. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

АПЛ. Гол Уэлбека помог «Арсеналу» обыграть «Манчестер Юнайтед»

В центральном матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» – 0:2. Авторами голов стали Гранит Джака и Дэнни Уэлбек. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 65 очков. «Арсенал» после победы набрал 63 очка и расположился на шестой позиции.

РФПЛ. «Терек» в гостях нанес поражение «Зениту» и поднялся на пятое место

В матче 27-го тура РФПЛ «Терек» в гостях одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аблае Мбенгуе. Таким образом, осечка петербургского клуба в данной встрече досрочно обеспечила лидирующему в РФПЛ «Спартаку» звание чемпиона России. «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Терек» поднялся на пятую позицию.