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  • «Спартак» проиграл «Ростову». На «Крестовском» протекла крыша. Дайджест событий дня

«Спартак» проиграл «Ростову». На «Крестовском» протекла крыша. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Ростов» нанес разгромное поражение «Спартаку»

В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» дома нанес разгромное поражение лидеру «Спартаку». Уже в первом тайме хозяева получили комфортное преимущество в два мяча после точных ударов Александра Бухарова и Александра Гацкана. А в начале второго тайма все тот же Бухаров довел счет до разгромного. Отметим, что с 75-й минуты красно-белые играли вдесятером после удаления Дениса Глушакова. После этого тура отрыв «Спартака» от идущего вторым ЦСКА уменьшился до семи очков.

«Ростов» разгромил «Спартак». Что это было?

Чорлука выбыл до конца сезона из-за травмы ахилла

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, получивший травму в матче 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), пропустит окончание сезона. Футболист сообщил, что у него разрыв ахилла. «Я порвал ахилл», – сказал хорват. В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока 19 матчей, результативными действиями в которых он не отметился. «Локомотив» на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Балотелли может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перебраться в Турцию, где интерес к нему проявляет «Галатасарай». Нынешнее соглашение итальянца с «орлами» действует до июня этого года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забив 15 голов и сделав одну результативную передачу.

РФПЛ. Голы Ивановича и Молло принесли «Зениту» победу над «Уралом», заканчивавшему матч ввосьмером

В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах со счетом 2:0 одолел «Урал» на новом стадионе «Санкт-Петербург». Победу петербуржцам принесли точные удары защитника Бранислава Ивановича на 86-й минуте и хавбека Йоанна Молло на третьей компенсированной минуте встречи. Отметим, что «шмели» заканчивали матч ввосьмером – с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.

«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

«Челси» включился в борьбу за Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси», который в ближайшее время просмотрит игрока. Напомним, ранее сообщалось, что французский клуб оценил форварда в 130 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в Лиге 1 22 матча, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

На новом стадионе «Зенита» протекает крыша

В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Уралом» (2:0). Данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. Отметим, что из-за дождливой погоды была задействована раздвижная крыша, которая при этом пропускала воду во внутрь арены. Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Манчестер Сити» готов заплатить за Гризманна 90 миллионов евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделка может состояться летом. «Горожане» готовы заплатить за француза около 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Нынешний контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

СМИ: Перес купит в «Реал» звездного футболиста, чтобы выиграть на выборах

«Реал» в летнее трансферное окно приобретет футболиста мирового масштаба. Сообщается, что Флорентино Перес перед выборами президента мадридского клуба намерен совершить громкую сделку. Стан сливочных могут пополнить хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. Также рассматривается вариант с покупкой Антуана Гризманна из «Атлетико». Стоит отметить, что в 2009 году, когда Перес вернулся в «Реал», в клуб за рекордные деньги был куплен Криштиану Роналду. Спустя четыре года перед очередными выборами Перес обновил трансферный рекорд, приобретя Гарета Бэйла.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Ростов Локомотив Челси Чорлука Ведран Балотелли Марио Гризманн Антуан Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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Genchik92
1492890558
Да не течет крыша
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Джой
1492896847
крыша не протекала.выдумки
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igormaddog
1492904834
Ростов мужики!!!
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TRELL
1492905311
Нечего писать,вот и пишут всякую чушь про наш стадион.
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mihail1980
1492929965
они уже незнают как этот бедный стадион обосрать
Ответить
yuran63
1493182222
Когда же он на дно Невы уйдет?Пора бы...
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