«Монако» оценил 18-летнего Мбаппе в 130 миллионов

Руководство «Монако» назвало цену, за которую готово отпустить нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает источник, потенциальным покупателям придется отдать за 18-летнего француза не менее 130 миллионов фунтов стерлингов, чтобы заполучить его в свои ряды.

Сообщается, что в услугах игрока заинтересован ряд топ-клубов из Англии, Испании и Франции, но главным претендентом считается «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что французский отклонил одно из предложений по футболисту в размере 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в Лиге 1 21 матч, записав себе в актив 12 забитых мячей и пять голевых пасов.