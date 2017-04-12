«Я обещал отцу играть на «Бернабеу» − и вот я здесь». Лучший воспитанник «Реала» рвется в лидеры

Он был болбоем на «Висенте Кальдерон» и начинал в школе «Атлетико». Он в два раза эффективнее Карима Бензема, хотя играет гораздо меньше. Он – первый испанец с 2009 года, который отгрузил хет-трик за «Реал». Альваро Мората в свои 24 имеет внушительный бэкграунд в виде сборной Испании, «Ювентуса» и вышеупомянутых «галактикос». Причем, в «Реале» он был уже дважды. Сначала в него упорно не верили, хотя он прекрасно выходил на замену, постоянно забивая голы. Мората рвал и в молодежной сборной Испании, в первых 13 матчах положив 11 мячей. Зачастую решающие. Но постоянно сидеть в резерве, довольствуясь сравнениями с Раулем и Морьентесом, Альваро не мог.

Мората снова и снова использует шанс, который ему дают тренеры, но в следующей игре все равно остается на банке. Игрок был готов стать определяющим лицом в атаке мадридцев, но ни Жозе Моуринью, ни Карло Анчелотти не видели его лидером. Запрос от «Ювентуса» поступил в офис «Реала» очень кстати, а сам Мората нисколько не сомневался в правильности своей миграции: « Я надеялся, что «Ювентус» подпишет меня, как только я узнал, что они заинтересовались мною, потому что это один из самых больших клубов в Европе. Кроме того, в «Реале» я слишком мало играл. Это было трудное лето для меня, я хотел, чтобы «Юве», подписал меня как можно быстрее, но этого не происходило. Сейчас я наконец здесь и я счастлив».

В самом мускулистом клубе Италии последних лет Мората составил прекрасный дуэт с Карлосом Тевесом и почувствовал приятный вкус основы. Он не бил снайперские рекорды, но очень часто активизировался именно в наиболее важных матчах. Здесь и дубль своему родному «Реалу», который вывел «Юве» в финал ЛЧ два года назад, и победная банка «Милану» в прошлогоднем финале Кубка Италии. После того, как Мората огорчил Касильяса, фанаты мадридцев его пронзительно освистали. Хотя Альваро со своей стороны выполнил все приличия и не праздновал голов: «Что касается свиста со стороны болельщиков, то мне было непросто. Мне кажется, я не заслужил такого отношения».

За два года итальянской командировки испанец полноценно интегрировался во взрослый футбол и не оставил «Реалу» никаких шансов: парня надо было возвращать, иначе он потеряется навсегда. Повезло, что грамотный Флорентино Перес прописал в контракте Мораты с «Юве» пункт, по которому «Реал» мог выкупить Альваро всего за на 10 миллионов дороже, чем продал. Сам игрок уверял, что останется в Турине на долгие годы, но от второго шанса в Мадриде отказаться не сумел. И вряд ли хоть один из тиффози «Юве» затаил на Морату злобу за такие приоритеты.

На своей повторной презентации в качестве игрока «Реала» Мората рыдал: « Бывает так, что нужно уйти, чтобы повзрослеть. Я несколько раз выиграл все что можно в Италии, дошел до финала ЛЧ, забивал важные мячи. Сейчас я уже не тот Мората, что уходил из «Реала» два года назад. Я стал гораздо опытнее и доказал, что могу играть в великой команде».

Флорентино Перес также отметил прекрасную игру снайпера: «В нашей команде будет играть один из лучших нападающих в мире, который с детства знает, что такое «Реал Мадрид». За время отсутствия он стал одним из лучших игроков в своем амплуа, а теперь он возвращается домой благодаря своему таланту и работе».

Несмотря на триумфальный возврат на «Бернабеу», Мората по-прежнему играет не так часто. Зидан будто не замечает, что Альваро нужно 88 минут на то, чтобы отличиться, а у Бензема на это уходит 167. И что Мората все так же недоволен такой ролью. Зимой в прессу пробрались слухи о том, что испанец думает переехать на «Стэмфорд Бридж», если Зидан останется в команде. «Мне надоело быть игроком, который выходит на замену и забивает. Надоели вопросы об игровом времени и моем настроении, когда я не играю».

Но даже все это не мешает ему восторгаться тем, что он – часть этой команды: «В детстве я обещал отцу, что буду играть за «Реал», − и вот я здесь. Это невероятное ощущение: быть в составе этого клуба, тренироваться рядом с мировыми звездами». Такое же состояние эйфории испытала девушка игрока Элис Кампельо, когда Мората сделал ей предложение прямо по ходу иллюзионистского шоу. Девушка ответила согласием, а через три месяца Альваро отчеканил три мяча «Леганесу», встав в один ряд с легендарным Раулем.