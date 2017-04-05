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    В РФПЛ хотят ввести потолок зарплат для молодых игроков и сократить количество команд до 14. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    05.04.2017 20:00
    Прядкин сообщил, что в РФПЛ может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. Пирло закончит карьеру и будет работать в штабе Конте. Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова про диванных экспертов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

    Со следующего сезона в российской Премьер-лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. На данный момент в лиге работают над деталями такого предложения, которое поступило из клубов.

    «Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу.

    Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», – сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

    В РФПЛ намерены сократить количество клубов до 14

    В ближайшее время может быть сокращено число участников российской Премьер-лиги. Руководство лиги видит в этом шаге возможность избежать участия финансово слабых клубов.

    Полностью заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина читайте тут.

    Лебедев предложил сократить Премьер-лигу до 12-ти команд

    Роналду покинет «Реал» в случае покупки Азара

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть Мадрид. Португалец пригрозил руководству клуба своим уходом из команды в том случае, если «Реал» летом приобретет полузащитника Эдена Азара. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за бельгийского полузащитника 100 миллионов евро, которые просит за него «Челси».

    Пирло может войти в тренерский штаб Конте по окончании сезона

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло по окончании текущего сезона может войти в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси». Отмечается, что нынешний помощник специалиста Стив Холланд покинет команду, а итальянец хочет видеть на этой должности своего соотечественника.

    Контракт Пирло с американским клубом рассчитан до декабря 2017 года. Ранее футболист заявлял, что в ближайшем будущем объявит о завершении профессиональной карьеры игрока.

    Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро

    Игроки и персонал «Зенита» посетили станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где 3 апреля произошел теракт. Сообщается, что футболисты возложили цветы в мемориалу погибших.

    Напомним, в результате взрыва в одном из вагонов метро погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.

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    Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

    Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по строительство входной группы на стадион «Зенит», а также на приспособление использования Приморского парка Победы, передает «Росбалт».

    Стоимость всех работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Строителям необходимо будет заняться контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, примыкающей к стадиону. Также будет проведено озеленение парка, ряд дорожных работ и укреплена набережная вдоль Южной дороги.

    Уткин: «Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят»

    Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о словах нападающего«Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, форвард ответил на критику в свой адрес, заявив, что многие в нашей стране смотрят футбол с огромным пузом и кривыми ногами.

    «Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась», – сказал Уткин.

    Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 30-летний итальянец подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 апреля 2017, 05:47

      кратко ёмко и понятно

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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 апреля 2017, 02:11

      Потолок нужен, но зависеть он думаю должен не от возраста, а от КПД, ну проходит он пешком по полю до 23-х лет, затем потребует повысить ему зарплату и так-же продолжит ходить по полю до пенсии...

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > арейская 6 апреля 2017, 05:12

      Согласен,потолок зарплат необходим.А вот с оплатой по КПД может неувязка выйти.По нашим российским законам если у работника есть контракт с указанными цифрами зарплаты,то работодатель не имеет права её понижать как бы ему не хотелось.Вот наши игрочишки этим и пользуются.Подписал контракт и сиди себе на лавке ковыряя в носу.Ибо нахрена корячиться на поле да ещё для каких-то болел...Зряплата то по любому капает...Нужно чётко прописывать контракты.Допустим минимальный оклад один,а вот все надбавки должны зависеть только от КПД игрока.И если хочешь зарабатывать,то паши на тренировках и доказывай что ты достоин быть на поле а не сомнительного качества легионеры....

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Krossmen73 6 апреля 2017, 09:21

      Полностью с вами согласна, я и подразумевала что-то подобное

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 5 апреля 2017, 21:39

      Если учесть, что у нас до 25-27 лет всё ходят в молодых и перспективных..., то до 27-ми потолок ставить надо.

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 5 апреля 2017, 21:25

      Потолок

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      Рейтинг: +6

      KWN37 5 апреля 2017, 21:13

      Потолок-в студию! Сколько?

      0
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