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Лебедев предложил сократить Премьер-лигу до 12-ти команд

5 апреля 2017, 17:18
67

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о возможном сокращении количества команд в РФПЛ до 14-ти.

– Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

– Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что это необходимо. Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Это в перспективе. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон – сняться открыто не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

– Например?

– Будет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, то можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Будем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.

Ранее ряд клубов второй восьмерки чемпионата России высказались против сокращения команд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь ЦСКА Амкар-Пермь
Комментарии (67)
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Амба Нагорск
1491403422
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно: Обычному россиянину - 9 691 руб Депутату Госдумы - 383 927 руб Главе Газпрома - 84 075 000 руб
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Клим Чугункин.
1491404094
А я предлагаю укоротить Лебедева сантиметров на 25.
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sergun-kuk
1491405057
Давайте лучше РФС и Думу сократим!!! Чтобы депутатам идиотские мысли в голову не приходили!
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Garrincha58
1491405645
вот я же говорил что он ничего в футболе не понимает предлагает 12 команд и кол-во игр тоже сократить ну не бред ли это, может вообще в мини футбол сгонять и все
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пряник929
1491406101
Бред сивой кобылы, на такую страну столько команд??? Может на всю страну лучше 90 депутатов выберем и на сэкономленные деньги огого как заживет страна.... и на футбол хватит... и футболистам зарплаты урезать...
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Kulimen
1491407272
Можно и до четырех сократить, чтобы за месяц все игры отыграть и отдыхать остальные 11 месяцев.
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compka
1491407791
Сын Жириновского - этим всё сказано.
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Black Giz
1491407867
А я предлагаю сократить гос. думу до 12 человек. Думаю стране пойдет на пользу если несколько сотен бездельников встанут у станков на заводе. А освободившиеся деньги направить на благое дело.
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Red-Black-White
1491408180
Почему бы тогда не расформировать все клубы, кроме команд южных городов, московских и Зенита? Наш футбол сразу станет зрелищным, с хорошими стадионами. А на региональные клубы и их болельщиков положить болт, кому они нужны, только деньги из бюджета высасывают. Вместо того, чтобы отменить гребаный лимит, вкладывать деньги в детский футбол и строить небольшие (10-15 тыс), но современные стадионы. Проводим ЧМ-2018, пытаемся угодить всему Миру, кроме граждан своей страны. Стадионы в Сочи, Саранске, Волгограде и тд после ЧМ будут простаивать,для кого их строят?
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Serjoga
1491409428
12 команд! Значит ФНЛ на..... никому не нужна будет, т.к. там нет финансовых вливаний! Вам шоу нужно денежное? Делайте лигу "денежных мешков", а спорт не трогайте! Когда отделите деньги от спорта, появится и сборная, способная конкурировать с еврограндами!
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