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    Лебедев предложил сократить Премьер-лигу до 12-ти команд

    Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о возможном сокращении количества команд в РФПЛ до 14-ти.

    – Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

    – Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что это необходимо. Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Это в перспективе. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон – сняться открыто не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

    – Например?

    – Будет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, то можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Будем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.

    Ранее ряд клубов второй восьмерки чемпионата России высказались против сокращения команд.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.04.2017 17:18
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 апреля 2017, 13:43

      Проще до одной!!! и попилить оставшиеся бабки между собой, ага???

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 6 апреля 2017, 20:54

      давай до 5.вот пидо рок не игравшей в футбол.е п ать таких

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 6 апреля 2017, 16:51

      А давайте вообще чемпионат упраздним? Оставить только Кубок, как в Лихтенштейне, а клубы в чемпионаты соседних стран определить. В Беларусь или Казахстан, например.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 апреля 2017, 14:33

      Странный и неумный человек, весь в папу. Хочет организовать чемпионат Москвы и Питера, а на остальную страну ему наплевать. Хватит дразнить гусей, потом будете обвинять во всем империалистов.

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 6 апреля 2017, 13:25

      А как же в других странах. И в футбол играют, и зрители ходят на трибуну. Нужно просто игроков заинтересовать, а то такие сумму получают, а отдачи нет, ведь знают, что их все равно выпустят на поле. Не играет, пусть в идет в молодежный состав, и з.п. соответствующую. Вот тогда и качество повысится, и народ ходить будет, и поля будут качественными.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля 2017, 08:44

      За СССР сборная играла более-менее когда в высшей лиге было 12 команд.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 апреля 2017, 06:24

      Однажды лебедь, рак и прядкин....

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 апреля 2017, 20:26

      Он не о футболе думает о баблах которые они делают на футболе

      0
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      Рейтинг: +27

      nasimi 5 апреля 2017, 20:26

      Ну и тупые. Лучше увеличьте команды как в европе, на вылет сразу больше сделайте. Вы лучше спортшколу футбола развивали, а не сокращали команды. Этим вы ничего не сделаете. Может вы хотите, как я понял сэкономить деньги на сокращении команд? Уж, извините больше ничего не приходит в голову. Видно чего вам важнее, а не спорт и не футбол. Все вы продажные шкуры, которым только бобла, а на спорт и футбол тфукаете.

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 5 апреля 2017, 20:22

      Может быть они хотят повысить уровень РФПЛ...)))

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