Лебедев предложил сократить Премьер-лигу до 12-ти команд

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о возможном сокращении количества команд в РФПЛ до 14-ти.

– Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

– Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что это необходимо. Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Это в перспективе. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон – сняться открыто не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

– Например?

– Будет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, то можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Будем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.

Ранее ряд клубов второй восьмерки чемпионата России высказались против сокращения команд.