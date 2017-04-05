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    Президент «Урала»: «Мы категорически против сокращения команд Премьер-лиги»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что сокращение количества команд Премьер-лиги приведет к слабому футболу. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в ближайшее время лига может сократиться до 14-ти клубов.

    Я категорически против. Пусть Сергей Прядкин тогда сделает восемь команд в премьер-лиге. Вот нам начинают приводить в пример Томск. Во всех командах футболисты с периферии. Где будут расти другие игроки? Пусть тогда будет восемь команд. Откуда футболистов для сборной брать? Я считаю, что Прядкин неправильно говорит. Чьи интересы он представляет? Страны?

    Он говорит, не должно быть таких команд, как «Томь». А при чем тут «Томь»? Им пообещали бюджет, и они выполнили. Что Томск должен делать? Получилось так, и все. Давайте выкинем Томск, Новосибирск, Урал, Уфу. Пусть играют двенадцать команд. Что за чемпионат будет? Он же ущербный будет. У нас огромная страна и везде в футбол пацаны играют, везде команды есть. Нужно, наоборот, его развивать, расширять премьер-лигу, и тогда у нас больше будет футболистов выступать в лиге.

    В Испании есть две крутые команды: «Барселона» и «Реал». Там ведь не говорят, что надо выкинуть такую-то команду или такую-то. Все по спортивному принципу вылетают, заходят и играют. Понятно, что класс «Барселоны» и клуба, который вылетает, разный. Факт тот, что они же играют. У них там двадцать участников выступает. А мы говорим, что в такой стране, как наша, нужно уменьшать число команд РФПЛ. Это мнение Прядкина, а не клубов», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 16:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 апреля 2017, 17:40

      конечно категорически) как же договорные матчи за счет которых он живет!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > PNZ1985 5 апреля 2017, 19:15

      Так можно сказать про любой клуб. Если нет доказательств, то и не пинди.

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