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  • В РФПЛ хотят ввести потолок зарплат для молодых игроков и сократить количество команд до 14. Дайджест событий дня

В РФПЛ хотят ввести потолок зарплат для молодых игроков и сократить количество команд до 14. Дайджест событий дня

В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

Со следующего сезона в российской Премьер-лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. На данный момент в лиге работают над деталями такого предложения, которое поступило из клубов.

«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу.

Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», – сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

В РФПЛ намерены сократить количество клубов до 14

В ближайшее время может быть сокращено число участников российской Премьер-лиги. Руководство лиги видит в этом шаге возможность избежать участия финансово слабых клубов.

Полностью заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина читайте тут.

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Роналду покинет «Реал» в случае покупки Азара

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть Мадрид. Португалец пригрозил руководству клуба своим уходом из команды в том случае, если «Реал» летом приобретет полузащитника Эдена Азара. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за бельгийского полузащитника 100 миллионов евро, которые просит за него «Челси».

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Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло по окончании текущего сезона может войти в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси». Отмечается, что нынешний помощник специалиста Стив Холланд покинет команду, а итальянец хочет видеть на этой должности своего соотечественника.

Контракт Пирло с американским клубом рассчитан до декабря 2017 года. Ранее футболист заявлял, что в ближайшем будущем объявит о завершении профессиональной карьеры игрока.

Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро

Игроки и персонал «Зенита» посетили станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где 3 апреля произошел теракт. Сообщается, что футболисты возложили цветы в мемориалу погибших.

Напомним, в результате взрыва в одном из вагонов метро погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.

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На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по строительство входной группы на стадион «Зенит», а также на приспособление использования Приморского парка Победы, передает «Росбалт».

Стоимость всех работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Строителям необходимо будет заняться контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, примыкающей к стадиону. Также будет проведено озеленение парка, ряд дорожных работ и укреплена набережная вдоль Южной дороги.

Уткин: «Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о словах нападающего«Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, форвард ответил на критику в свой адрес, заявив, что многие в нашей стране смотрят футбол с огромным пузом и кривыми ногами.

«Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась», – сказал Уткин.

Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

Защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 30-летний итальянец подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

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Россия. Премьер-лига Зенит Челси Реал Нью-Йорк Сити Дзюба Артем Пирло Андреа Роналду Криштиану Кришито Доменико Азар Эден Конте Антонио Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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KWN37
1491416002
Потолок-в студию! Сколько?
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Ильгизар И
1491416701
Потолок
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Manilov
1491417572
Если учесть, что у нас до 25-27 лет всё ходят в молодых и перспективных..., то до 27-ми потолок ставить надо.
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арейская
1491433906
Потолок нужен, но зависеть он думаю должен не от возраста, а от КПД, ну проходит он пешком по полю до 23-х лет, затем потребует повысить ему зарплату и так-же продолжит ходить по полю до пенсии...
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СОКОЛ САРАТОВ
1491446852
кратко ёмко и понятно
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