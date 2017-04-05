Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В РФПЛ намерены сократить количество клубов до 14

    В ближайшее время может быть сокращено число участников российской Премьер-лиги. Руководство лиги видит в этом шаге возможность избежать участия финансово слабых клубов.

    «Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить Премьер-лигу, а наоборот – сократить число команд. Сокращение Премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги.

    Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.

    РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение Премьер-лиги сейчас невозможно.

    Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться.

    Тут есть много различных вариантов действия. Один из них – это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что сейчас в наиболее тяжелом финансовом положении находится «Томь». Клуб имеет многомиллионные задолженности, а также арестованное административное здание, которое в ближайшее время будет выставлено на торги.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 6 апреля 2017, 07:09

      ну выход есть оставить остальные клубы за уралом в фнл и сделать мобильную рфпл. а это так и будет скоро.сцука этот мутко, херню какую-то творит уже,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 5 апреля 2017, 15:15

      Думаю, Зенит, Спаратак . Локомотив , Динамо. ну и Краснодар с 2 мя клубами . Получится чемпионат Москвы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Berdchanin 5 апреля 2017, 17:25

      Ага, а остальные вообще сократить, уровень ведь повысится...дибилизм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 апреля 2017, 13:54

      а кто виноват что завалили весь футбол вот их и надо сокращать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 апреля 2017, 13:42

      Мы что, мальта или гибралтар какие-то??? Огромная страна !!! Может, стоит что-то иное подправить? Например, ограничить финансирование по тем же зарплатам? Ну и прочие финансы подправить? В противном случае можно и пятью клубами обойтись. Для еврокубков)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 апреля 2017, 13:12

      Согласен и поддерживаю! Выгнать бичей и нищебродов у которых стадион домашний не позволяет вести качественную трансляцию. Как у оренбурга - одной камерой все снимают. И тех кто совсем без денег. Футбол будет зрелищнее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > turist82 5 апреля 2017, 13:17

      Интересно ты рассуждаешь, а Сатурн и ФК Москва были бичами?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Nesterenko 5 апреля 2017, 13:20

      Если у команды нет нормального современного стадиона, техники для обеспечения качественной трансляции, и денег на то чтобы провести сезон безбедно - такой команде не место в премьер-лиге. И все, не будет команд-бичей, которые едва дышат по ходу сезона. Хочешь в премьер-лигу - побеспокойся чтобы все требования были выполнены. Как то так будет справедливо

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Nesterenko 5 апреля 2017, 13:21

      Разве нормально что в первом круге Жано забил шикарнейший гол Оренбургу, но оценить его по достоинству не было возможности ибо камера низко расположена, и одна у центра поля? Домашний стадион у оренбурга - даже для ФНЛ слабоват. И кто этих бичей в премьер лигу пустил, и зачем?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > turist82 5 апреля 2017, 13:44

      Ну в это виноваты власти Оренбурга, а не сам ФК Оренбург. Болельщики этих самых как ты говоришь "бичей" не виноваты же в том, что деньги в их городах и ФК пропадают в никуда. Если бы у всех клубов были владельцы Галицкие, то было бы все хорошо. Но к сожалению в России это невозможно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > turist82 5 апреля 2017, 14:00

      Наличие, или отсутствие стадиона еще ни о чем не говорит, в Калининграде будет, в Сочи есть, но там нет клубов для ПЛ. В Динамо кстати то же стадиона нет... и давно не было, но оно же играло в ПЛ )) самое важно финансовая стабильность, даже если она маленькая, все остальное фигня не относящаяся к спортивному принципу, да и финансы к ней не относятся то же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      valerich 5 апреля 2017, 13:09

      Прядкин !!! Хорош бухать !!! Без работы останешься !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 5 апреля 2017, 13:07

      Мдааа... Такими темпами как клубы из РФПЛ будут соревноваться в Европе то??? Бред полный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 апреля 2017, 13:07

      Все стадионы, на которых будут играть ЧМ должны быть задействованы в премьер лиге, плюс цска, Локо, Динамо, Краснодар, Анжи и Терек, уже 16 отличных стадионов. 16 самое оптимальное решение, не надо не уменьшать не увеличивать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 5 апреля 2017, 12:48

      Мутко и Прядкин позор Российского футбола!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 апреля 2017, 12:36

      Максимум 5 городов останутся. В провинции никто уже сейчас нет денег на содержание команд. Останутся любители на турнире города и района.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11