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В РФПЛ намерены сократить количество клубов до 14

5 апреля 2017, 10:51
47

В ближайшее время может быть сокращено число участников российской Премьер-лиги. Руководство лиги видит в этом шаге возможность избежать участия финансово слабых клубов.

«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить Премьер-лигу, а наоборот – сократить число команд. Сокращение Премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги.

Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.

РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение Премьер-лиги сейчас невозможно.

Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться.

Тут есть много различных вариантов действия. Один из них – это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что сейчас в наиболее тяжелом финансовом положении находится «Томь». Клуб имеет многомиллионные задолженности, а также арестованное административное здание, которое в ближайшее время будет выставлено на торги.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (47)
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ЖОРРО
1491378953
Давайте сократим до 10....что бы наверняка))
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Garrincha58
1491379608
предлагаю такую схему 12 команд играют в два круга это 22 игры, потом первые 6 команд играют в два круга и разыгрывают медали и места в ЛЧ и ЛЕ, а вторая 6-ка разыгрывает места вылета и переходных матчей, то есть последнее место вылетает а два 10 и 11 играют переходные матчи, в этой схеме проходных матчей вообще не будет иначе можно вылететь в ФНЛ
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bset
1491379730
Я думал, что, чтобы улучшить качество клубов, переходящих в РФПЛ, необходимо заниматься уровнем ФНЛ, и далее вниз по лигам. Но наши эксперты лучше знают же...
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aam
1491380405
Только ЗА. Лучше меньше, да лучше. А то развели болото. В СССР играли 16.
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Lev Aleks
1491380576
сами же уё...ки до этого довели......(
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Клим Чугункин.
1491381077
Надо сократить до 4х.команд-ЦЫСКА,Пищевик,Лохомотив и Динама.
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Казак88
1491381710
А детский и юношеский футбол развивать в голову не придет!
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Tostao
1491382113
Не с того начинают. Всё надо делать системно. Начинать с лимита на зарплату игроков, причём российских полуфабрикатов. Затем с бюджетными деньгами разобраться и урезонить "Газпром", чтобы не швырялся "народным достоянием", развращая игроков и поднимая ставки. И т.д.
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Atom2020
1491384080
Так нефиг всяким кривоногим недопрофессионалам в клубах миллионы платить и будет стабильное финансовое положение. Отменить лимит, установить потолок зарплат, а раскрывающих хайло, типа Дзюбы и распивающих шампусики, типа Кокорина с Мамаевым, сразу на трансфер ... куда-нибудь в степи, где Аршавин бороздит)))
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zadira56
1491384466
Оставьте Маскву и Питер и варитесь в своем котле,блин...
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