В РФПЛ намерены сократить количество клубов до 14

В ближайшее время может быть сокращено число участников российской Премьер-лиги. Руководство лиги видит в этом шаге возможность избежать участия финансово слабых клубов.

«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить Премьер-лигу, а наоборот – сократить число команд. Сокращение Премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги.

Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.

РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение Премьер-лиги сейчас невозможно.

Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться.

Тут есть много различных вариантов действия. Один из них – это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что сейчас в наиболее тяжелом финансовом положении находится «Томь». Клуб имеет многомиллионные задолженности, а также арестованное административное здание, которое в ближайшее время будет выставлено на торги.