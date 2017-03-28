Кальдерон: «Челси» запросит 100 миллионов за Азара, но для «Реала» это не проблема»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон подчеркнул, что сумма в 100 миллионов евро, которую, по его мнению, попросит «Челси» за хавбека Эдена Азара не станет проблемой для сливочных, заинтересованных в услугах бельгийца.

«Челси» не входит в число клубов, распродающих своих игроков, так что «Реалу» придется приложить усилия для его покупки. Но главным фактором все равно остается желание самого футболиста. Если захочет уйти – он уйдет.

Думаю, «Челси» попросит солидные деньги. В лондонском клубе осведомлены о последних тенденциях на трансферном рынке, поэтому, на мой взгляд, синие запросят не менее 100 миллионов евро. Такая сейчас планка за топовых игроков. Но эта сумма не проблема для «Реала», у которого все в порядке с финансами», – сказал Кальдерон.

В нынешнем сезоне Азар записал на свой счет 11 голов и пять результативных передач в 31-м матче.