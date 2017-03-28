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  • Кальдерон: «Челси» запросит 100 миллионов за Азара, но для «Реала» это не проблема»

Кальдерон: «Челси» запросит 100 миллионов за Азара, но для «Реала» это не проблема»

28 марта 2017, 20:59
4

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон подчеркнул, что сумма в 100 миллионов евро, которую, по его мнению, попросит «Челси» за хавбека Эдена Азара не станет проблемой для сливочных, заинтересованных в услугах бельгийца.

«Челси» не входит в число клубов, распродающих своих игроков, так что «Реалу» придется приложить усилия для его покупки. Но главным фактором все равно остается желание самого футболиста. Если захочет уйти – он уйдет.

Думаю, «Челси» попросит солидные деньги. В лондонском клубе осведомлены о последних тенденциях на трансферном рынке, поэтому, на мой взгляд, синие запросят не менее 100 миллионов евро. Такая сейчас планка за топовых игроков. Но эта сумма не проблема для «Реала», у которого все в порядке с финансами», – сказал Кальдерон.

В нынешнем сезоне Азар записал на свой счет 11 голов и пять результативных передач в 31-м матче.

Источник: ESPN
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Азар Эден
Комментарии (4)
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Mr Abdullaev
1490726393
Почему 100, давайте уже перейдём на 200 лям. А то низкие цены вообще
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Psih86
1490731945
Ни один уважающий себя игрок Челси не перейдет в Реал и Азар в том числе,так что и 200 мало будет!
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Docentusa
1490767920
Азар из Челси ни ногой!!!
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