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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники
Бомбардир.ру
4 апреля 2017, 13:30
19
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Лоськов Дмитрий
Аршавин Андрей
Карвальо Даниэл
Титов Егор
Зырянов Константин
Вальбуэна Матье
Широков Роман
Хонда Кейсуке
Аленичев Дмитрий
Новости СМИ2
Комментарии (19)
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bakha23
1491307870
почему нету Вагнера Лава?
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0
Mityai90
1491310136
Ну Карвальо получше Сычева и Титова будет.
Ответить
7
Sylpheed
1491310582
Да они все в принципе лучшие.
Ответить
1
Evklid
1491311153
Зырянов атакующий?школота
Ответить
1
КЁРТИС
1491311422
где Нобоа?
Ответить
1
KingRey21
1491331045
Аршавин на голову выше остальных по всем показателям,Вальбуена за то время,что он был в Динамо ни как не может входить в этот список,так,как список о Лучших атакующих полузащитниках в ИСТОРИИ чемпионата России!за один сезон ну ни как судить нельзя!!!
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1
Dammit
1491375063
Аршавин , либо Лось, хотя Карвальо тоже был очень хорош, но не на таком длинном отрезке времени. Вальбуэна также мог бы быть в списке лучших, но не за полтора сезона же.
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0
Nesterenko
1491390211
А где Семшов???
Ответить
0
D'achkov
1491409593
карвальо на 1 место
Ответить
0
Pres Arsenal
1491671597
Конечно Аршавин
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1
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