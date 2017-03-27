Куртуа недоумевает, зачем Бельгии играть с Россией. Месси блокирует переход Альбы в «МЮ». Дайджест событий дня

Куртуа и Феллаини не сыграют против России

Сразу три основных игрока сборной Бельгии не смогут принять участие в товарищеском матче против России. Как сообщает бельгийская футбольная федерация, встречу из-за повреждений пропустят голкипер «Челси» Тибо Куртуа, защитник «Монреаль Импакт» Лоран Киман и хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Неймара 200 миллионов

Нападающий «Барселоны» Неймар продолжает оставаться одной из приоритетных целей для «Манчестер Юнайтед». По окончании текущего сезона англичане готовы заплатить за 25-летнего бразильца отступные в размере 200 миллионов евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит не менее 25 миллионов за сезон после вычета налогов, что вдвое выше денег, зарабатываемых им в «Барселоне».

ФИФА: «Допинг-проверка сборной России – стандартная процедура перед Кубком конфедерация-2017»

Пресс-служба ФИФА объяснила визит допинг-офицеров в расположение сборной России. «Допинг-контроль, который проводился в сборной России, является стандартной антидопинговой процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций. Все команды, которые буду участвовать в этом турнире, пройдут допинг-контроль или уже прошли его», – говорится в сообщении организации.

Сборная России и новости о допинге. Что происходит?

«Реал» планирует включить Хамеса в сделку по трансферу Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар входит в сферу интересов «Реала». Сообщается, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе футболиста. Испанский гранд планирует включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, которой интересен главному тренеру лондонцев Антонио Конте.

«Краснодар» не намерен продлевать контракт с Быстровым

Краснодарский журналист Артур Каратай сообщил, что полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров покинет команду по окончании текущего сезона.

«Владимир Быстров покидает «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом, хотя сам игрок очень хотел остаться в команде», – написал Каратай в своем аккаунте в Twitter.

Месси выступил против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ сообщалось, что футболист принял предложение английского клуба, а трансфер состоится ближайшим летом. Однако переход игрока осложняет позиция лидера каталонцев Лионеля Месси, который потребовал от руководства сохранить Альбу в рядах команды, сообщает Diario Gol. Одним из аргументов аргентинца был уход из команды Дани Алвеса, который перешел в «Ювентус» в начале текущего сезона.

Сборная России вышла на первую тренировку в истории стадиона «Фишт»

Сборная России вышла на предматчевую тренировку на стадионе «Фишт». Для сочинской арены это первое появление игроков на поле в истории. Напомним, что уже завтра российская сборная примет на этом стадионе сборную Бельгии.

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Куртуа: «Зачем нужен матч со сборной России?»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказал недоумение от проведения товарищеского матча против сборной России: «Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Миньоле будет играть, и для него это хорошо. Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира», – цитирует футболиста Walfoot.be.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?