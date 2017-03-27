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    Сборная России и новости о допинге. Что происходит?


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    Голосов: 2
    27.03.2017 16:30
    Сборную России по футболу в полном составе проверили на допинг. Кто за этим стоит и надо ли беспокоиться? «Бомбардир» разбирается в ситуации.

    В субботу в СМИ появилось сообщение, что всех футболистов сборной России в преддверии Кубка конфедераций проверят на допинг. Чуть позже ФИФА заявила, что это – стандартная процедура перед турниром, которой подвергнутся (или уже подверглись) все команды-участницы.

    Совпадение или нет, но за несколько дней до этих сообщений в прессу просочилась информация о том, что российская сборная, выступавшая на чемпионате мира в Бразилии, в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Стоит отметить, что в 2015 году расследование Макларена о массовом использовании допинга в российской легкой атлетике послужило основанием для лишения нашей страны нескольких крупных турниров – например, чемпионата мира по бобслею и скелетону.

    Вот как ситуацию с использованием допинга в легкой атлетике комментировал Виталий Мутко в эфире программы «Познер»:

    А вот что министр спорта говорит сейчас – о проверке национальной футбольной команды:

    «Мы готовимся к Кубку конфедераций и чемпионату мира, не надо вокруг этого создавать ажиотаж. Нам скрывать нечего. Российский спорт открыт, здесь никто не прячется. Приезжайте, проверяйте».

    Любопытно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще до объявленного визита WADA в расположение сборной заявила следующее:

    «Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв».

    В твиттере уже иронизируют на эту тему – если россияне настолько ужасно играют под допингом, то что же будет без него?

    «Немногие в юности соглашались с ним драться». Кто такой новый президент УЕФА и как он изменит футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1130

      petr69 28 марта 2017, 17:15

      Проводится всегда перед крупными турнирами. Кубок Конфедераций

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 27 марта 2017, 22:08

      Макларен, как мне кажется, не такой уж и независимый:) А что касается допинга, то его можно принять зимой, а весной еще будут в организме какие-нибудь следы. Короче, лечился человек от травмы какой-нибудь, пил пилюли, а через пару месяцев вышел на поле, сдал тест на допинг, и тот дал положительный результат от тех пилюль. И если нет нужных справок, что ты лечился именно так, и что это от лекарств, то тебя заклеймят злостным нарушителем.
      А наши, как мне кажется, к этому всегда довольно беспечно подходили, что и вылилось в такую байду... Ну, и, конечно, происки врагов, как же без них... А наши думали, все им рады будут...
      Конкурентам нигде не рады, пора бы уж понять и относится к ним так же, как и они к нам.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 марта 2017, 21:59

      лучше на тормозную жидкость проверьте

      -1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 27 марта 2017, 18:34

      Да, что за бред... за год до ЧМ никто отбирать ЧМ не будет...

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 марта 2017, 18:30

      у бельгии нельзя выигрывать а то сразу найдут допинг)))

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 27 марта 2017, 18:25

      Просто ФИФА в ахере, не поймет, как Россия проиграла Кот Д'Ивуару. Думают может футболисты что то принимают.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 марта 2017, 18:07

      Надо с начало котлеты, от мух отделить, если допинг берут сейчас, то это нормально, а если начинают копошится в том, что было три года назад и баламутить "бабушку", то это явный подкоп под ЧМ, так как тут уже хрен проссышь, что нассал в эти пробы и что там намешали.
      Вот в поймали за руку как Еременко - казнили, это справедливо.

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 27 марта 2017, 17:50

      Мутный все еще рулит

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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > Ильгизар И 27 марта 2017, 18:08

      А что ему сделается? Он еще долго "мутить" будет!

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