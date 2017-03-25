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    СМИ: всех футболистов сборной России проверят на допинг

    Допинг-офицеры ФИФА прибыли в расположение сборной России, где возьмут пробы у всех игроков, имеющихся в распоряжении тренерского штаба. Напомним, на данный момент в стане национальной команды находится 25 футболистов.

    Сообщается, что проверка приурочена к внесоревновательному допинг-контролю команд, участвующих в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

    Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта в Сочи. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 20:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 26 марта 2017, 22:45

      Мне кажется они будет проверить качество допинга.Может у них просроченные, по этому они так играют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      syman 25 марта 2017, 23:57

      Они , наверное, наобарот вкалоли этим мертвецам допинга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 25 марта 2017, 21:50

      Идиоты! Они их на поле видели?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 марта 2017, 21:34

      А тормозная жидкость это допинг?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 марта 2017, 20:53

      Это будет худшая реклама производителей допинга)))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 марта 2017, 20:51

      Вовремя, а может быть специально, свалили Дзюба, Кокоша и Мамай.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > bodryicska 25 марта 2017, 21:11

      Шампанское не допинг, увы....

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 25 марта 2017, 21:54

      Твоя работа?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 25 марта 2017, 21:55

      Допинг то, нет, это Мутко.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 25 марта 2017, 22:01

      Настучал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 марта 2017, 01:36

      Скажи мне, любезный, "Avenger" это тоже ты?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 марта 2017, 07:08

      Первый раз слышу. Чем знаменит, а то может быть стоит примазаться?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2017, 20:50

      На фанфурики их надо проверить.Боярышник,стеклоочиститель.Играют,как бомжи на помойке.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 марта 2017, 20:43

      Почему только футболёров? А болел на стадионе? Мелко копает допингшайка. Надо брать шире и глубже. Успехов в работе!

      1
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      Рейтинг: +108

      sable 25 марта 2017, 20:40

      они угарают над нами!, если такую игру с допингом показывать, то без допинга боюсь представить нашу сборную

      6
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      Рейтинг: +371

      ASG 25 марта 2017, 20:39

      ШУТНИКИ

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