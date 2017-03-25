СМИ: всех футболистов сборной России проверят на допинг

Мне кажется они будет проверить качество допинга.Может у них просроченные, по этому они так играют
Допинг-офицеры ФИФА прибыли в расположение сборной России, где возьмут пробы у всех игроков, имеющихся в распоряжении тренерского штаба. Напомним, на данный момент в стане национальной команды находится 25 футболистов.
Сообщается, что проверка приурочена к внесоревновательному допинг-контролю команд, участвующих в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.
Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта в Сочи. Начало матча в 19:00 по московскому времени.