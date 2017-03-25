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СМИ: всех футболистов сборной России проверят на допинг

25 марта 2017, 20:26
19

Допинг-офицеры ФИФА прибыли в расположение сборной России, где возьмут пробы у всех игроков, имеющихся в распоряжении тренерского штаба. Напомним, на данный момент в стане национальной команды находится 25 футболистов.

Сообщается, что проверка приурочена к внесоревновательному допинг-контролю команд, участвующих в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта в Сочи. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (19)
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алекс88
1490463484
Если только алкоголь найдут...при чем в не малых дозах...только с жёсткого перепоя так можно отползать весь матч...умирая от головной боли и сушняка
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sable
1490463626
они угарают над нами!, если такую игру с допингом показывать, то без допинга боюсь представить нашу сборную
Ответить
+50/-50
1490463792
Почему только футболёров? А болел на стадионе? Мелко копает допингшайка. Надо брать шире и глубже. Успехов в работе!
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yorgenbarenz
1490464219
На фанфурики их надо проверить.Боярышник,стеклоочиститель.Играют,как бомжи на помойке.
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kykyi
1490464281
Вовремя, а может быть специально, свалили Дзюба, Кокоша и Мамай.
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Михаил Шевченко
1490464401
Это будет худшая реклама производителей допинга)))
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ufos73
1490466843
А тормозная жидкость это допинг?
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Argon
1490467849
Идиоты! Они их на поле видели?
Ответить
syman
1490475464
Они , наверное, наобарот вкалоли этим мертвецам допинга
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САНЁК17
1490557531
Мне кажется они будет проверить качество допинга.Может у них просроченные, по этому они так играют
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