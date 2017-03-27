Сборная России и новости о допинге. Что происходит?

В субботу в СМИ появилось сообщение, что всех футболистов сборной России в преддверии Кубка конфедераций проверят на допинг. Чуть позже ФИФА заявила, что это – стандартная процедура перед турниром, которой подвергнутся (или уже подверглись) все команды-участницы.

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Совпадение или нет, но за несколько дней до этих сообщений в прессу просочилась информация о том, что российская сборная, выступавшая на чемпионате мира в Бразилии, в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Стоит отметить, что в 2015 году расследование Макларена о массовом использовании допинга в российской легкой атлетике послужило основанием для лишения нашей страны нескольких крупных турниров – например, чемпионата мира по бобслею и скелетону.

Вот как ситуацию с использованием допинга в легкой атлетике комментировал Виталий Мутко в эфире программы «Познер»:

А вот что министр спорта говорит сейчас – о проверке национальной футбольной команды:

«Мы готовимся к Кубку конфедераций и чемпионату мира, не надо вокруг этого создавать ажиотаж. Нам скрывать нечего. Российский спорт открыт, здесь никто не прячется. Приезжайте, проверяйте».

Любопытно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще до объявленного визита WADA в расположение сборной заявила следующее:

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв».

В твиттере уже иронизируют на эту тему – если россияне настолько ужасно играют под допингом, то что же будет без него?

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