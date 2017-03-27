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Сборная России и новости о допинге. Что происходит?

В субботу в СМИ появилось сообщение, что всех футболистов сборной России в преддверии Кубка конфедераций проверят на допинг. Чуть позже ФИФА заявила, что это – стандартная процедура перед турниром, которой подвергнутся (или уже подверглись) все команды-участницы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Совпадение или нет, но за несколько дней до этих сообщений в прессу просочилась информация о том, что российская сборная, выступавшая на чемпионате мира в Бразилии, в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Стоит отметить, что в 2015 году расследование Макларена о массовом использовании допинга в российской легкой атлетике послужило основанием для лишения нашей страны нескольких крупных турниров – например, чемпионата мира по бобслею и скелетону.

Вот как ситуацию с использованием допинга в легкой атлетике комментировал Виталий Мутко в эфире программы «Познер»:

А вот что министр спорта говорит сейчас – о проверке национальной футбольной команды:

«Мы готовимся к Кубку конфедераций и чемпионату мира, не надо вокруг этого создавать ажиотаж. Нам скрывать нечего. Российский спорт открыт, здесь никто не прячется. Приезжайте, проверяйте».

Любопытно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще до объявленного визита WADA в расположение сборной заявила следующее:

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв».

В твиттере уже иронизируют на эту тему – если россияне настолько ужасно играют под допингом, то что же будет без него?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Кубок конфедераций Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Ильгизар И
1490626211
Мутный все еще рулит
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FanatSerj
1490627242
Надо с начало котлеты, от мух отделить, если допинг берут сейчас, то это нормально, а если начинают копошится в том, что было три года назад и баламутить "бабушку", то это явный подкоп под ЧМ, так как тут уже хрен проссышь, что нассал в эти пробы и что там намешали. Вот в поймали за руку как Еременко - казнили, это справедливо.
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NotFound
1490628312
Просто ФИФА в ахере, не поймет, как Россия проиграла Кот Д'Ивуару. Думают может футболисты что то принимают.
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mihail1980
1490628612
у бельгии нельзя выигрывать а то сразу найдут допинг)))
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Алекс Таранов
1490628853
Да, что за бред... за год до ЧМ никто отбирать ЧМ не будет...
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Cant Stop
1490641195
лучше на тормозную жидкость проверьте
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Smekaev
1490641734
Макларен, как мне кажется, не такой уж и независимый:) А что касается допинга, то его можно принять зимой, а весной еще будут в организме какие-нибудь следы. Короче, лечился человек от травмы какой-нибудь, пил пилюли, а через пару месяцев вышел на поле, сдал тест на допинг, и тот дал положительный результат от тех пилюль. И если нет нужных справок, что ты лечился именно так, и что это от лекарств, то тебя заклеймят злостным нарушителем. А наши, как мне кажется, к этому всегда довольно беспечно подходили, что и вылилось в такую байду... Ну, и, конечно, происки врагов, как же без них... А наши думали, все им рады будут... Конкурентам нигде не рады, пора бы уж понять и относится к ним так же, как и они к нам.
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petr69
1490710524
Проводится всегда перед крупными турнирами. Кубок Конфедераций
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