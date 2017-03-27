ФИФА заявила, что допинг-проверка сборной России – стандартная процедура перед Кубком конфедерация-2017

Пресс-служба ФИФА объяснила визит допинг-офицеров в расположение сборной России. По словам организации, подобная процедура – стандартная проверка всех команд перед участием в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

«Допинг-контроль, который проводился в сборной России, является стандартной антидопинговой процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций. Все команды, которые буду участвовать в этом турнире, пройдут допинг-контроль или уже прошли его», – говорится в сообщении ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года.