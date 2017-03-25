РФС подтвердил визит допинг-офицеров в стан сборной России

То то Черчес дубль молодежки выставил на сьедение Слонам из Береговой Кости......
Эх ,мутные вы,наши....
Отдали бы Чемп кому нибудь ,а то позора необеретесь!
Российский футбольный союз подтвердил проверку футболистов сборной России допинг-офицерами ФИФА. Напомним, данная проверка приурочена к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России.
«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», – говорится в сообщении РФС.