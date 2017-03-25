Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС подтвердил визит допинг-офицеров в стан сборной России

    Российский футбольный союз подтвердил проверку футболистов сборной России допинг-офицерами ФИФА. Напомним, данная проверка приурочена к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

    «В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.

    Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», – говорится в сообщении РФС.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2017 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 28 марта 2017, 13:51

      То то Черчес дубль молодежки выставил на сьедение Слонам из Береговой Кости......
      Эх ,мутные вы,наши....
      Отдали бы Чемп кому нибудь ,а то позора необеретесь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 25 марта 2017, 22:03

      И кока-генералов в стан Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 21:32

      Смешно. Они серьёзно думают что так на допинге играют? Новая марка - "Русский мазохизм"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 25 марта 2017, 21:21

      акстись, посмотрите вчерашнюю игру и можно без проверок обойтись...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 марта 2017, 21:16

      Всю кровушку попили и мочу высосали эти европейские офицеры.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11