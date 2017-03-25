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РФС подтвердил визит допинг-офицеров в стан сборной России

25 марта 2017, 21:08
5

Российский футбольный союз подтвердил проверку футболистов сборной России допинг-офицерами ФИФА. Напомним, данная проверка приурочена к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.

Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», – говорится в сообщении РФС.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия Глушаков Денис Дзагоев Алан
Комментарии (5)
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DIDI 23
1490465777
Всю кровушку попили и мочу высосали эти европейские офицеры.
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RedGreenHooligan
1490466100
акстись, посмотрите вчерашнюю игру и можно без проверок обойтись...
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Gullit 76
1490466731
Смешно. Они серьёзно думают что так на допинге играют? Новая марка - "Русский мазохизм"
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kostyandr
1490468603
И кока-генералов в стан Спартака
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alex1951
1490698268
То то Черчес дубль молодежки выставил на сьедение Слонам из Береговой Кости...... Эх ,мутные вы,наши.... Отдали бы Чемп кому нибудь ,а то позора необеретесь!
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