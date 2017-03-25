РФС подтвердил визит допинг-офицеров в стан сборной России

Российский футбольный союз подтвердил проверку футболистов сборной России допинг-офицерами ФИФА. Напомним, данная проверка приурочена к предстоящему Кубку конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.

Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», – говорится в сообщении РФС.