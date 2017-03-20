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  • ФИФА запросила допинг-пробы всех игроков сборной России, взятых на ЧМ-2014

ФИФА запросила допинг-пробы всех игроков сборной России, взятых на ЧМ-2014

20 марта 2017, 14:30
18

ФИФА намерена перепроверить допинг-пробы всех футболистов сборной России, взятые во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Российская национальная команда в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Кроме того, по словам сотрудника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Камилы Шафеевой, в WADA по запросу ФИФА была направлена информация о пробах некоторых известных футболистов.

«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – сказала Шафеева.

Источник: Life
Россия Россия
Комментарии (18)
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zatonn
1490009904
А ведь волна может пойти не приведи Господь! И неизвестно, чем всё в итоге может закончится! И поможет ли тогда Фром Май Харт?
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acer2003
1490010892
Доигрались,Футболёры !!!!
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Nikiforof
1490010922
Да что это за б...ь независимый эксперт этот Макларен. И каково ражна он к нашим дорогим во всех смыслах любимцам привязался. Не иначе хотят ЧМ 2018 отобрать, других вариантов нет.
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Garrincha58
1490011177
будут жертвы это точно
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84aivengo
1490012267
спорт вне политики... не правда ли ? )))))
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neveldomha
1490017360
В первую очередь надо было проверить немцев. В таком темпе, при такой влажности и жаре, можно только на колесах играть. Руки прочь свои поганые от наших дохликов.
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Diesel133
1490017976
наши кривоногие никому не нужны. Все нацелено на то, чтоб отнять у нас ЧМ, и это тревожно..
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subbotaspartak
1490020013
Захотели в Фифа понюхать. Понюхают - не смогут и слухать.
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Robin v. Persie
1490020234
Они игры бы хоть сборной России пересмотрели... Если это они под допингом так играли...
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FanatSerj
1490021104
ах-хааа-хааа команда попавшая на ЧМ через 12 лет, не выигравшая ни одно матча проверяется на допинг )))))) Где здравая логика? даже если там есть допинг его надо официально разрешить всем как не действующий в данном виде спорта)))
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