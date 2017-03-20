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    ФИФА запросила допинг-пробы всех игроков сборной России, взятых на ЧМ-2014

    ФИФА намерена перепроверить допинг-пробы всех футболистов сборной России, взятые во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Российская национальная команда в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

    Кроме того, по словам сотрудника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Камилы Шафеевой, в WADA по запросу ФИФА была направлена информация о пробах некоторых известных футболистов.

    «К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – сказала Шафеева.

    Источник: Life

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    20.03.2017 14:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 марта 2017, 17:45

      ах-хааа-хааа команда попавшая на ЧМ через 12 лет, не выигравшая ни одно матча проверяется на допинг ))))))

      Где здравая логика? даже если там есть допинг его надо официально разрешить всем как не действующий в данном виде спорта)))

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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 20 марта 2017, 17:30

      Они игры бы хоть сборной России пересмотрели... Если это они под допингом так играли...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 марта 2017, 17:26

      Захотели в Фифа понюхать.
      Понюхают - не смогут и слухать.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 марта 2017, 16:52

      наши кривоногие никому не нужны. Все нацелено на то, чтоб отнять у нас ЧМ, и это тревожно..

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 20 марта 2017, 16:42

      В первую очередь надо было проверить немцев. В таком темпе, при такой влажности и жаре, можно только на колесах играть. Руки прочь свои поганые от наших дохликов.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 марта 2017, 16:36

      Да выкусите ! Это турнир государственного масштаба для всей страны, с будущим доходом в астрономических числах) с подачи Путина мы выйграли в голосовании на его проведение и также сам президент не допустит, чтобы этот турнир перенесли в другую страну! а если хотите наших футболистов дисквалифицировать, мне не жалко, там всё равно нормальных нет) зато поедут люди из молодёжки и фнл, которые будут рвать на поле, за просто так, а не за премиальные, которые выплатятся при любых раскладах

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 20 марта 2017, 15:47

      Пойду поем мельдония, мы же по мнению WADA только его и жрем.

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      Рейтинг: +37

      Yuras666 > Ахудуба Ахуели 20 марта 2017, 16:37

      ты какой национальности то????

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 марта 2017, 15:37

      И на ЧМ-2018 поедут игроки из молодежных команд РФПЛ, и дойдут до полуфинала. Ха-ха-ха)))

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 20 марта 2017, 15:20

      Начинается нас теперь со всех соревнований будут снимать?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 15:17

      спорт вне политики... не правда ли ? )))))

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