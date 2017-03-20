ФИФА запросила допинг-пробы всех игроков сборной России, взятых на ЧМ-2014

ФИФА намерена перепроверить допинг-пробы всех футболистов сборной России, взятые во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Российская национальная команда в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Кроме того, по словам сотрудника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Камилы Шафеевой, в WADA по запросу ФИФА была направлена информация о пробах некоторых известных футболистов.

«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – сказала Шафеева.