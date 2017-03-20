ФИФА запросила допинг-пробы всех игроков сборной России, взятых на ЧМ-2014

ах-хааа-хааа команда попавшая на ЧМ через 12 лет, не выигравшая ни одно матча проверяется на допинг ))))))
Где здравая логика? даже если там есть допинг его надо официально разрешить всем как не действующий в данном виде спорта)))
ФИФА намерена перепроверить допинг-пробы всех футболистов сборной России, взятые во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Российская национальная команда в полном составе попала в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
Кроме того, по словам сотрудника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Камилы Шафеевой, в WADA по запросу ФИФА была направлена информация о пробах некоторых известных футболистов.
«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – сказала Шафеева.