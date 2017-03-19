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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
Бомбардир.ру
19 марта 2017, 11:45
18
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Евсеев Вадим
Жирков Юрий
Комбаров Дмитрий
Денисов Виталий
Щенников Георгий
Ансальди Кристиан
Кришито Доменико
Хлестов Дмитрий
Лекхето Джейкоб
Ковтун Юрий
Комментарии (18)
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Ильгизар И
1489914178
Лучший еще не родился
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3
Said_
1489916124
Роберто Карлос
Ответить
1
serppion
1489922581
Лучших в этом перечне нет.
Ответить
1
Ragnarr
1489933410
Евсеев топ только за одну фразу в игре против Уэльса
Ответить
2
D'achkov
1489948986
жирков бист
Ответить
1
ALeX-161-rus
1489984171
Лекхето очень хорош был в Локо. Очень импонировала его игра. Явно лучше многих здесь перечисленных.
Ответить
0
umarjon1935
1490009495
Денисов-хороший игрок
Ответить
1
Урия Гип
1490556639
Ковтун худший.
Ответить
0
ROOSHAN
1490632009
Виталий Денисов по-моему самый лучший в этом рейтинге
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0
loko-the_best
1491786374
как угадать год рождения по рейтингу. Евсеев лучший
Ответить
0
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