Главные дриблеры Европы. Азар, Веррати и другие герои, которые обводят успешнее всех

Эден Азар («Челси»)

Азар возглавляет список дриблеров по количеству удачных обводок, но не по их проценту. Тем не менее, результат весьма высок, и он лучше, чем у других вингеров среди топ-5 лиг. В прошлом году лучше всего по этому компоненту бельгийцу удался матч стартового тура, в котором «Челси» победил «Вест Хэм» со счетом 2:1, а Азар успешно накрутил оппонента аж 9 раз. В нынешнем – также 9 раз уходил от соперника в матче с «Бернли», 10 удачных обводок было зафиксировано в игре с «Арсеналом», а игроки «Борнмута» не совладали с дриблингом Азара аж 13 раз!

Жоау Мариу («Интер»)

Обошелся чемпион Европы «интеристам» крайне дорого, но никто не может обвинить его в отсутствии старательности. Мариу одинаково голоден до игры, как с мячом, так и без него, и смотрелся здорово даже когда команда гибла при де Буре. При Пиоли португалец стал забивать и ассистировать, но и дриблинг никуда не делся. Его процент – лучший в Серии А. Таких диких цифр, как 13 обводок у Азара, у Мариу нет, он реже берется обводить, поскольку играет все время в центре поля. Поэтому в лучшем своем матче по показателю дриблинга португальский полузащитник сыграл против «Дженоа» (2:0), обведя оппонента пять раз.

Фуад Чафик («Дижон»)

«Дижон» отчаянно борется за выживание во французской Лиге 1. Если все же вылетит, марокканца наверняка оставят в элите другие клубы. Играя на позиции правого защитника, Чафик заставляет по полной программе отрабатывать левофланговых футболистов соперника – он лучший по обводкам в топ-5 лигах среди игроков обороны. Естественно, здесь тоже не стоит ждать каких-то диких цифр за матч – максимум, из того что делает Чафик , это четыре успешных обводки в игре с «Ренном» (3:0). Но если он берется обводить, у оппонента появляются колоссальные проблемы.

Мусса Дембеле («Тоттенхэм»)

Бельгиец всегда будет находиться в топе дриблеров, благодаря удивительному сочетанию элегантности и мощи. Когда игроков «Тоттенхэма» спрашивают, кто из их партнеров более одарен, имя Дембеле всплывает регулярно. Показатель 3,2 успешных обводки в среднем за игру помогает ему держаться в пятерке среди лучших дриблеров АПЛ, возглавляя список центральных полузащитников. Здесь тоже нет и не может быть гигантского количества успешных обводок за один отдельно взятый матч. Лучший показатель у Дембеле был в дерби с «Арсеналом» – 6 раз удалось обвести игроков соперника.

Марко Верратти («ПСЖ»)

Комплекция итальянца не такая, как у Дембеле, но с футбольным интеллектом полный порядок. Он точно так же способен выпутаться из сложнейших ситуаций и мгновенно оценить, когда лучше с мячом расстаться, а когда – протащить дальше или обвести чужого игрока. У Верратти нет столь гигантского показателя, как у Дембеле или Азара по количеству обводок за матч, но эффективность просто поражает. Казалось, 6 обводок в матче с «Сент-Этьеном» (1:1) – это максимум, но в игре с «Ренном» (1:0) Верратти хватило на целых восемь. И еще голевой пас на победный гол оформил.

Вильян Кипрен («Ницца»)

А вот и лидер. Слышали о таком парне? Естественно, он на слуху у тех, кто следит за чемпионатом Франции. На его счету уже 10 очков по системе «гол плюс пас» – 7 мячей и 3 ассиста. В плане игры он немного похож на Верратти, зато обводит еще лучше – 62 попытки дриблинга, а неудачных всего восемь. Вообще, с трудом нашелся матч, где Кипрен обводил соперника более четырех раз – 5 обводок в игре с «Генгамом». Но у Кипрена полным-полно и других функций в центре поля, и раз уж он берется за дело, то отобрать мяч у него очень тяжело.