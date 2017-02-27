Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Главные дриблеры Европы. Азар, Веррати и другие герои, которые обводят успешнее всех

Главные дриблеры Европы. Азар, Веррати и другие герои, которые обводят успешнее всех

Эден Азар («Челси»)

Азар возглавляет список дриблеров по количеству удачных обводок, но не по их проценту. Тем не менее, результат весьма высок, и он лучше, чем у других вингеров среди топ-5 лиг. В прошлом году лучше всего по этому компоненту бельгийцу удался матч стартового тура, в котором «Челси» победил «Вест Хэм» со счетом 2:1, а Азар успешно накрутил оппонента аж 9 раз. В нынешнем – также 9 раз уходил от соперника в матче с «Бернли», 10 удачных обводок было зафиксировано в игре с «Арсеналом», а игроки «Борнмута» не совладали с дриблингом Азара аж 13 раз!

Жоау Мариу («Интер»)

Обошелся чемпион Европы «интеристам» крайне дорого, но никто не может обвинить его в отсутствии старательности. Мариу одинаково голоден до игры, как с мячом, так и без него, и смотрелся здорово даже когда команда гибла при де Буре. При Пиоли португалец стал забивать и ассистировать, но и дриблинг никуда не делся. Его процент – лучший в Серии А. Таких диких цифр, как 13 обводок у Азара, у Мариу нет, он реже берется обводить, поскольку играет все время в центре поля. Поэтому в лучшем своем матче по показателю дриблинга португальский полузащитник сыграл против «Дженоа» (2:0), обведя оппонента пять раз.

Фуад Чафик («Дижон»)

«Дижон» отчаянно борется за выживание во французской Лиге 1. Если все же вылетит, марокканца наверняка оставят в элите другие клубы. Играя на позиции правого защитника, Чафик заставляет по полной программе отрабатывать левофланговых футболистов соперника – он лучший по обводкам в топ-5 лигах среди игроков обороны. Естественно, здесь тоже не стоит ждать каких-то диких цифр за матч – максимум, из того что делает Чафик , это четыре успешных обводки в игре с «Ренном» (3:0). Но если он берется обводить, у оппонента появляются колоссальные проблемы.

Мусса Дембеле («Тоттенхэм»)

Бельгиец всегда будет находиться в топе дриблеров, благодаря удивительному сочетанию элегантности и мощи. Когда игроков «Тоттенхэма» спрашивают, кто из их партнеров более одарен, имя Дембеле всплывает регулярно. Показатель 3,2 успешных обводки в среднем за игру помогает ему держаться в пятерке среди лучших дриблеров АПЛ, возглавляя список центральных полузащитников. Здесь тоже нет и не может быть гигантского количества успешных обводок за один отдельно взятый матч. Лучший показатель у Дембеле был в дерби с «Арсеналом» – 6 раз удалось обвести игроков соперника.

Марко Верратти («ПСЖ»)

Комплекция итальянца не такая, как у Дембеле, но с футбольным интеллектом полный порядок. Он точно так же способен выпутаться из сложнейших ситуаций и мгновенно оценить, когда лучше с мячом расстаться, а когда – протащить дальше или обвести чужого игрока. У Верратти нет столь гигантского показателя, как у Дембеле или Азара по количеству обводок за матч, но эффективность просто поражает. Казалось, 6 обводок в матче с «Сент-Этьеном» (1:1) – это максимум, но в игре с «Ренном» (1:0) Верратти хватило на целых восемь. И еще голевой пас на победный гол оформил.

Вильян Кипрен («Ницца»)

А вот и лидер. Слышали о таком парне? Естественно, он на слуху у тех, кто следит за чемпионатом Франции. На его счету уже 10 очков по системе «гол плюс пас» – 7 мячей и 3 ассиста. В плане игры он немного похож на Верратти, зато обводит еще лучше – 62 попытки дриблинга, а неудачных всего восемь. Вообще, с трудом нашелся матч, где Кипрен обводил соперника более четырех раз – 5 обводок в игре с «Генгамом». Но у Кипрена полным-полно и других функций в центре поля, и раз уж он берется за дело, то отобрать мяч у него очень тяжело.

Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Франция Ницца ПСЖ Тоттенхэм Дижон Интер Челси Дембеле Мусса Азар Эден Верратти Марко Сиприен Вилан Чафик Фуад Мариу Жоау
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Berikosha
1488208119
Азар красава!!!
Ответить
Raxor
1488208582
удивлен, что моура не попал в этот список
Ответить
sladkycaxap
1489538741
Загляденье))) Могут ребята))
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+