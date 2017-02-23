Каким был матч «Порту» и «Ювентуса». Репортаж из Португалии

На матч «Порту» попасть довольно легко: стадион находится в нескольких десятках метров от станции метро «Эстадио ду Драгау». Португалия не избалована системами электронных продаж билетов, поэтому выстояв очередь в кассу, можно купить билет прямо перед игрой. Хотя с топовыми матчами, конечно, сложнее, потому что свободных билетов может просто не быть. Остается либо приезжать за билетами заранее – в один из дней, когда открыта продажа − либо ловить лишний пропуск уже в толпе. Впрочем, на важнейший для команды в этом году матч с «Ювентусом» фанаты скупили все места сразу, и подтягивались к стадиону целыми толпами со всего севера Португалии, по давней традиции надев сине-белые футболки.

Отсутствие электронной системы бронирования очень наглядно демонстрирует текущую ситуацию в Португалии. Южная страна, которая пострадала от финансовых кризисов, сейчас словно застряла в прошлом. Ассортимент и выкладки большинства магазинов все еще остались в 90-х годах, а нетронутые здания 16-18 веков – одна из множества причин, почему сюда приезжают туристы.

В отличие от страны, «застрявшей в прошлом», «Порту», «Спортинг» и «Бенфика» всегда жили будущим. Хочешь увидеть, кто будет играть в европейских грандах через несколько лет – открой заявку португальских клубов сегодня.

Алекс Сандро, недавно прошедший школу «Порту», вышел сегодня на поле «Драгау» в составе «Ювентуса». А самые яркие звезды «Порту» сегодняшнего дня, пожалуй, играют в нападении: это пара Андре Силва – Франсишку Соареш. Андре Силва, вероятно, − будущая звезда сборной Португалии и ее основной центральный нападающий на многие годы. Соареш же был приобретен в это межсезонье. При этом нашли его совсем рядом − всего в пятидесяти километрах от города, в клубе «Витория Гимарайнш». Если Андре Силва сильно провел первый круг чемпионата, то Франсишку удался очень яркий отрезок в феврале, когда он забивал в каждом матче, в том числе – наказал дублем «Спортинг». Неудивительно, что его фамилию, несмотря на статус новичка, при объявлении составов фанаты скандировали чуть ли не громче всех.

Перед игрой волонтеры разложили по всему стадиону сине-белые флажки, и гимн Лиги Чемпионов сопровождался внушительным перформансом в клубных цветах. Центральные трибуны вывесили баннер с логотипом команды, трибуна за воротами отдала честь основному ультрас-объединению «Порту». Фаны «драконов» постоянно практикуют массовые выезды, поэтому каждый матч в таком малопосещаемом чемпионате, как португальский, для «Порту» буквально проходит как дома.

Матч начался с подавляющего преимущества хозяев, «Порту» хорошо комбинировал (особенно здорово выглядел Данило), но постепенно «Ювентус» игру выровнял. Команды действовали без опасных моментов, и уже закрадывались ощущения, что все лигочемпионские голы на этой неделе назабивали друг другу «Байер» с «Атлетико» и «Ман Сити» с «Монако».

Все изменилось в один момент. Лихштайнер подключился в атаку, а Алекс Теллес не придумал ничего лучше, чем броситься ему в ноги, сфолив в абсолютно безобидной ситуации. Удаление.

Такое решение судьи трибуны встретили невероятным гулом, а отдельные болельщики начали кидать в сторону судей пластиковые флагштоки, которые остались от того предматчевого шоу. После удаления Теллеса на каждое действие арбитра стадион теперь реагировал как оскорбление в сторону «Порту» в целом и его болельщиков в частности. Из-за красной карточки тренер «Порту» внес в состав экстренные коррективы, убрав Андре Силву и разрушив любимую пару нападения.

До конца первого тайма «Порту» продержался. Икер Касильяс, к которому на игру приехала отдельная группа поддержки из Испании в оранжевых футболках, несколько раз спасал команду, а однажды дальний удар Дибала пришелся в штангу. На перерыв «Ювентус» и «Порту» уходили под растущий свист, но адресован он был в первую очередь бригаде судей. Хотя винить за удаление хозяева должны только себя.

Ко второму тайму «Ювентус» появился на поле раньше и долго ждал соперника, хладнокровно игнорируя давление трибун. Итальянцы забили уже через минуту, но гол был отменен из-за положения вне игры. Напор «Ювентуса» рос с каждой минутой, и все решили замены Аллегри: вышедший вместо Куардадо Марко Пьяца забил в дальний угол после того, как мяч отскочил от Мигеля Лайуна − как раз того фулбека, который аврально выскочил вместо Андре Силвы, чтобы закрыть дыру от удаления. Второй гол для «Порту» случился всего через несколько минут: Дани Алвеш, заменивший Лихштайнера, замкнул подачу на дальней штанге ворот Касильяса. И вновь на «Ювентус» поработал Лайун, и его неумение держать позицию.

Фанатский сектор поддерживал команду до конца, распевая песни даже на последних минутах, хотя к этому моменту уже все было понятно: «Порту» из этой Лиги Чемпионов вылетает. Нуну Эшпириту Санту будет строить команду дальше. Нет сомнений, что у этих парней большое будущее, и они еще добьются успехов в еврокубках. Пусть, скорее всего, в составах других клубов.