Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Каким был матч «Порту» и «Ювентуса». Репортаж из Португалии

Каким был матч «Порту» и «Ювентуса». Репортаж из Португалии

На матч «Порту» попасть довольно легко: стадион находится в нескольких десятках метров от станции метро «Эстадио ду Драгау». Португалия не избалована системами электронных продаж билетов, поэтому выстояв очередь в кассу, можно купить билет прямо перед игрой. Хотя с топовыми матчами, конечно, сложнее, потому что свободных билетов может просто не быть. Остается либо приезжать за билетами заранее – в один из дней, когда открыта продажа − либо ловить лишний пропуск уже в толпе. Впрочем, на важнейший для команды в этом году матч с «Ювентусом» фанаты скупили все места сразу, и подтягивались к стадиону целыми толпами со всего севера Португалии, по давней традиции надев сине-белые футболки.

Отсутствие электронной системы бронирования очень наглядно демонстрирует текущую ситуацию в Португалии. Южная страна, которая пострадала от финансовых кризисов, сейчас словно застряла в прошлом. Ассортимент и выкладки большинства магазинов все еще остались в 90-х годах, а нетронутые здания 16-18 веков – одна из множества причин, почему сюда приезжают туристы.

В отличие от страны, «застрявшей в прошлом», «Порту», «Спортинг» и «Бенфика» всегда жили будущим. Хочешь увидеть, кто будет играть в европейских грандах через несколько лет – открой заявку португальских клубов сегодня.

Алекс Сандро, недавно прошедший школу «Порту», вышел сегодня на поле «Драгау» в составе «Ювентуса». А самые яркие звезды «Порту» сегодняшнего дня, пожалуй, играют в нападении: это пара Андре Силва – Франсишку Соареш. Андре Силва, вероятно, − будущая звезда сборной Португалии и ее основной центральный нападающий на многие годы. Соареш же был приобретен в это межсезонье. При этом нашли его совсем рядом − всего в пятидесяти километрах от города, в клубе «Витория Гимарайнш». Если Андре Силва сильно провел первый круг чемпионата, то Франсишку удался очень яркий отрезок в феврале, когда он забивал в каждом матче, в том числе – наказал дублем «Спортинг». Неудивительно, что его фамилию, несмотря на статус новичка, при объявлении составов фанаты скандировали чуть ли не громче всех.

Перед игрой волонтеры разложили по всему стадиону сине-белые флажки, и гимн Лиги Чемпионов сопровождался внушительным перформансом в клубных цветах. Центральные трибуны вывесили баннер с логотипом команды, трибуна за воротами отдала честь основному ультрас-объединению «Порту». Фаны «драконов» постоянно практикуют массовые выезды, поэтому каждый матч в таком малопосещаемом чемпионате, как португальский, для «Порту» буквально проходит как дома.

Матч начался с подавляющего преимущества хозяев, «Порту» хорошо комбинировал (особенно здорово выглядел Данило), но постепенно «Ювентус» игру выровнял. Команды действовали без опасных моментов, и уже закрадывались ощущения, что все лигочемпионские голы на этой неделе назабивали друг другу «Байер» с «Атлетико» и «Ман Сити» с «Монако».

Все изменилось в один момент. Лихштайнер подключился в атаку, а Алекс Теллес не придумал ничего лучше, чем броситься ему в ноги, сфолив в абсолютно безобидной ситуации. Удаление.

Такое решение судьи трибуны встретили невероятным гулом, а отдельные болельщики начали кидать в сторону судей пластиковые флагштоки, которые остались от того предматчевого шоу. После удаления Теллеса на каждое действие арбитра стадион теперь реагировал как оскорбление в сторону «Порту» в целом и его болельщиков в частности. Из-за красной карточки тренер «Порту» внес в состав экстренные коррективы, убрав Андре Силву и разрушив любимую пару нападения.

До конца первого тайма «Порту» продержался. Икер Касильяс, к которому на игру приехала отдельная группа поддержки из Испании в оранжевых футболках, несколько раз спасал команду, а однажды дальний удар Дибала пришелся в штангу. На перерыв «Ювентус» и «Порту» уходили под растущий свист, но адресован он был в первую очередь бригаде судей. Хотя винить за удаление хозяева должны только себя.

Ко второму тайму «Ювентус» появился на поле раньше и долго ждал соперника, хладнокровно игнорируя давление трибун. Итальянцы забили уже через минуту, но гол был отменен из-за положения вне игры. Напор «Ювентуса» рос с каждой минутой, и все решили замены Аллегри: вышедший вместо Куардадо Марко Пьяца забил в дальний угол после того, как мяч отскочил от Мигеля Лайуна − как раз того фулбека, который аврально выскочил вместо Андре Силвы, чтобы закрыть дыру от удаления. Второй гол для «Порту» случился всего через несколько минут: Дани Алвеш, заменивший Лихштайнера, замкнул подачу на дальней штанге ворот Касильяса. И вновь на «Ювентус» поработал Лайун, и его неумение держать позицию.

Фанатский сектор поддерживал команду до конца, распевая песни даже на последних минутах, хотя к этому моменту уже все было понятно: «Порту» из этой Лиги Чемпионов вылетает. Нуну Эшпириту Санту будет строить команду дальше. Нет сомнений, что у этих парней большое будущее, и они еще добьются успехов в еврокубках. Пусть, скорее всего, в составах других клубов.

Лига чемпионов Лига чемпионов Порту Ювентус Касильяс Икер Алвес Дани Лаюн Мигель Теллес Алекс Пьяца Марко Силва Андре
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4ekyIIIka
1487827571
Ювентус хорош! Ювентус ждем в финале ЛЧ!
Ответить
roman230582
1487856115
ЮВЕ сыграл по статусу, спокойная и уверенная победа, хотя играли так, словно были согласны на ничью
Ответить
Дима97
1487861793
в этой паре все ясно
Ответить
Dinam1k__
1488057072
Ювентус просто на классе выиграл
Ответить
Dinam1k__
1488232299
Ювентус чемпион
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+