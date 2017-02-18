«Реал» установил клубный рекорд. Судья РФПЛ провалил тест на знание правил. Дайджест событий дня

«Реал» забил в 42-м матче подряд и установил новый клубный рекорд

В матче 23-го тура Примеры «Реал» у себя дома оказался сильнее «Эспаньола», по разу поразив ворота соперника в каждом из таймов. Таким образом, мадридский клуб отметился голами в 42-м матче подряд и установил новый клубный рекорд. Отметим, что за это время сливочные забили 113 голов. Последний раз подопечные Зинедина Зидана не забивали в апреле 2016 года, когда в рамках Лиги чемпионов сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Рекордсменом в чемпионате Испании является «Барселона», которая поражала ворота соперника в 44-х матчах кряду.

Монтелла считает, что Доннарумма в будущем способен выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла выразил мнение, что голкипер итальянского клуба Джанлуиджи Доннарумма в будущем способен завоевать «Золотой мяч». Напомним, единственным обладателем данной награды среди вратарей является Лев Яшин. «Мне кажется, что Доннарумма в будущем может завоевать «Золотой мяч». Многое зависит от того, в какой команде он будет выступать. Больше шансов выиграть эту награду у него будет в таком большом клубе, как «Милан», – сказал Монтелла. В нынешнем сезоне 17-летний Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 24 матча, в которых пропустил 28 голов.

Судья Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, не сумел сдать тест по правилам игры

Футбольный арбитр Антон Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, на подготовительных сборах судей в Турции не сумел сдать тест по правилам игры в футбол. Кроме того, еще два рефери – Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев – не смогли выполнить нормы «йо-йо» теста по физподготовке. Напомним, вторая часть сезона РФПЛ возобновится 3 марта матчем «Томи» и «Ростова». На данный момент единоличным лидером турнирной таблицы является «Спартак», имеющий в активе 40 очков.

Гамейро оформил самый быстрый хет-трик в Примере с 1995 года

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро сделал хет-трик в матче 23-го тура Примеры против хихонского «Спортинга», принеся своей команде крупную победу со счетом 4:1. Отметим, что на три забитых мяча у французского форварда ушло четыре минуты и 43 секунды. Таким образом, это самый быстрый хет-трик, забитый в рамках матчей чемпионата Испании с 1995 года. Тогда быстрее Гамейро три гола забил экс-нападающий «Депортиво» Бебето. Напомним, Гамейро выступает за «Атлетико» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне 29-летний француз провел за мадридский клуб в Примере 22 матча, в которых записал на свой счет девять голов и три результативных передачи.

«Вы еще не видели настоящего Гамейро». Сенсационное достижение форварда «Атлетико» (ВИДЕО)

Усмане Дембеле — самый результативный тинейджер топ-5 лиг Европы

Гол в матче 21-го тура чемпионата Германии в ворота «Вольфсбурга» (3:0) позволил нападающему дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле выйти на первое место по результативности среди игроков топ-5 лиг Европы младше 20-ти лет. На счету француза пять забитых мячей и восемь голевых передач. В текущем сезоне Бундеслиги форвард принял участие в 20-ти встречах. Команда Томаса Тухеля занимает третье место в турнирной таблице.

Руни может перейти в китайский клуб, где будет зарабатывать 32 миллиона в год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Сообщается, что переход может состояться до конца февраля, так как трансферное окно в китайской лиге еще не закрыто. По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово отпустить 31-летнего англичанина. Заработная плата форварда в клубе из Поднебесной будет составлять 32 миллиона фунтов в год. В нынешнем сезоне АПЛ Руни провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных пасов.

Благодаря Роналду стоимость бренда Nike возросла на 500 миллионов в 2016 году

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду благодаря рекламе в своих социальных сетях бренда Nike, повысил его стоимость в 2016 году на 500 миллионов долларов, информирует Forbes. В минувшем году 32-летний футболист подписал с американским производителем спортивной экипировки пожизненный контракт с ежегодной зарплатой 24 миллиона долларов. В течение 2016 года Nike был 1703 раза упомянут португальцем на страницах в соцсетях. Общее число его подписчиков составляет примерно 260 миллионов человек.

Широков не уверен, что получит предложение, которое заставит его возобновить карьеру

Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не пока получал предложений ни от одного из клубов. Напомним, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА объявил об уходе из большого футбола в июля прошлого года. В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника, сообщил, что Широков может вернуться на поле. Немногим позже президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбуржцы сделали хавбеку официальное предложение, на которое в итоге так и не был получен ответ. «Меня пока никто и не приглашал. Не думаю, что будет достойное предложение», – сказал Широков.