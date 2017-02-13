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    «Рубин» нокаутировал «Спартак» в товарищеском матче. Оздоев перешел в «Терек». Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    13.02.2017 21:00
    Защитник, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», может перейти в «Барсу». Оздоев отправился в Грозный. Полоз – в «Ростове» еще на три года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Касерес, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Барселону»

    «Барселона» включилась в борьбу за защитника Мартина Касереса, являющегося на данный момент свободным агентом. По информации источника, каталонский клуб хочет заполучить 29-летнего уругвайца в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Ранее сообщалось, что в услугах Касереса заинтересованы «Локомотив» и «Спартак», а также «Саутгемптон».

    Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

    В воскресенье состоялся матч 22-го тура чемпионата Голландии, в котором «Аякс» обыграл «Спарту» со счетом 2:0. На 52-й минуте матча Йоэл Вельтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, просившего помощи лежа на газоне. Калеро остановился, а Велтман воспользовался этим, рванув в штрафную площадь. Создавшаяся неприятная для «Спарты» ситуация к голу не привела.

    Игрок «Ниццы»: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

    Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик выступил со словами критики в адрес нападающего команды Марио Балотелли, обвинив того в недостаточной мотивации.

    «Это настоящий позор. Он великий игрок, но работает спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами. Для всех нас это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», – сказал Эйссерик.

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    Монтелла может покинуть «Милан» из-за Берлускони

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может оставить свой пост. Причина – недовольство владельца «россонери» Сильвио Берлускони последними результатами команды. Напомним, миланцы вылетели на стадии 1/4 финала Кубка Италии, проиграв «Ювентусу» (1:2), а также потерпели три поражения и добыли одну ничью в пяти последних матчах Серии А. При этом единственная победа была достигнута над «Болоньей» (1:0) вдевятером в перенесенной встрече 18-го тура.

    После 24-х туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (одна игра в запасе), отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

    «Терек» арендовал Оздоева

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.

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    Ломбертс: «Во время прогулки по Брюсселю мою жену запросто могут изнасиловать»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поведал о причинах, по которым не стал игроком «Анжи», а также признался, что Санкт-Петербург является более безопасным городом, чем Брюссель.

    – Правда, что Керимов не взял вас в «Анжи» из-за «слишком белой» внешности. Или этот слух – полнейший бред?

    – Ха, вы серьезно? Меня действительно звали в «Анжи», но в тот момент я хотел остаться в «Зените». Не думаю, что я был бы счастлив в Махачкале так, как в Санкт-Петербурге. Для меня это один из лучших городов мира.

    Много раз бывал в Махачкале, их невозможно сравнивать. Сейчас там стало гораздо лучше, но когда я побывал там впервые, то увидел старые обшарпанные дома. Теперь территория вокруг стадиона абсолютно новая, есть красивые здания, рядом побережье. В Махачкале можно жить, но лично мне было бы там некомфортно. Все-таки проблема терроризма в Дагестане существует, хотя, несомненно, властям за прошедшие годы удалось значительно улучшить ситуацию. В Брюсселе эта проблема тоже есть.

    – В Брюсселе так опасно?

    – Помню аэропорт после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере. Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут и изнасилуют. Это не нормально.

    Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

    «Рубин» и «Спартак» провели товарищеский матч в Испании, где обе команды сейчас находятся на сборах.

    Победу одержали казанцы, огорчив красно-белых целых четыре раза. Примечательно, что «Спартак» открыл счет, благодаря голу Луиса Адриано уже на 12-й минуте, однако до конца первого тайма пропустил дважды от Карадениза и М’Вила. Во второй половине встречи Санчес на 51-й минуте забил третий гол, на который спартаковцы ответили точным выстрелом Попова. А в самом конце поединка Канунников реализовал пенальти, установив окончательный счет.

    Товарищеский матч

    Рубин – Спартак – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Адриано, 12; 1:1 – Карадениз, 25; 2:1 – М’Вила, 43; 3:1 – Санчес, 51; 3:2 – Попов, 64; 4:2 – Канунников, 90 (с пенальти).

    СМИ: Полоз продлил контракт с «Ростовом» на три года

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит выступать за клуб. Игрок продлил соглашение с дончанами на три года. Сообщается, что соглашение было подписано прошлым летом. Напомним, ранее сообщалось, что россиянин летом 2017 года может покинуть клуб в статусе свободного агента.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 15 февраля 2017, 19:45

      эх,милан

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 14 февраля 2017, 14:29

      так их

      0
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      Рейтинг: +1851

      mahan 14 февраля 2017, 08:59

      Это товарищевский матч, в таких играх наигрывают возможные комбинации и связки. Результат в таких матчах не важен. Каррера молодец, проверяет и наигрывает новичков и новые схемы.

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 февраля 2017, 05:05

      Рубин молодцы!!!Наказали Спартак!!!Оздоев наконец то получит игровую практику!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 февраля 2017, 01:02

      у Рубина связи налаживаются похоже

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 февраля 2017, 00:22

      Спартак прикалывается!!!

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > GeorgeXIII 14 февраля 2017, 13:30

      Над собой, конечно же...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 февраля 2017, 00:19

      Спартак в последнии годы не предсказуем, это факт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 февраля 2017, 21:20

      Победа в 2 мяча у нас уже нокаут?)

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp > Bivaliy67 13 февраля 2017, 22:12

      4 банки в футболе это много

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > alp 14 февраля 2017, 03:36

      Селихов пропустил бы меньше, хотя кто его знает...

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 февраля 2017, 20:31

      я же говорю зенит чемпион

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