Черчесов раскритиковал свою работу в «Спартаке»

Станислав Черчесов признал, что в свое время не был готов к работе в «Спартаке».

Тренер возглавлял московскую команду с июня 2007-го по август 2008-го года.

Его уволили после разгромного поражения от киевского «Динамо» (1:4) в квалификации ЛЧ.

«Когда меня про «Спартак» спрашивают, я не знаю, понимают ли люди, но я говорю: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было». Это означает, что я не был тогда готовым тренером. Поэтому меня там, по большому счету, не было с тем багажом, который есть сейчас.

Но этот год в «Спартаке» дал мне возможность в «Легии» выиграть чемпионство. Без этого спартаковского опыта в Польше чемпионство мы бы не выиграли. Потому что я перенес опыт.

А там мне не хватило опыта, когда команду надо было довести до чемпионства. Потому что были моменты, когда не команда должна была сама…

Я тогда дал осечку. Вожжи на скаку все равно надо держать, чтобы конь чувствовал, что им руководят», – заявил Черчесов.