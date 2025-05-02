Семшов ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо»

Игорь Семшов высказался о возможном трудоустройстве в «Динамо».

«У меня не будет предложения от «Динамо». Понимаю, что никто меня никуда сейчас не позовет. Если у меня нет предложений из ФНЛ, какое «Динамо»?

Я реалист. Если меня позовут помощником в тренерский штаб, то я только за. Это не чужой мне клуб. Пойду с удовольствием», – заявил Семшов.