Семшов ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо»

Игорь Семшов высказался о возможном трудоустройстве в «Динамо».
«У меня не будет предложения от «Динамо». Понимаю, что никто меня никуда сейчас не позовет. Если у меня нет предложений из ФНЛ, какое «Динамо»?
Я реалист. Если меня позовут помощником в тренерский штаб, то я только за. Это не чужой мне клуб. Пойду с удовольствием», – заявил Семшов.
- В четверг «Динамо» уволило Марцела Личку.
- И.о. главного тренера назначен Ролан Гусев.
- Семшов выступал за московский клуб с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»