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  • РПЛ. 240-й гол в карьере Дзюбы принес «Акрону» победу над махачкалинским «Динамо» (1:0)

РПЛ. 240-й гол в карьере Дзюбы принес «Акрону» победу над махачкалинским «Динамо» (1:0)

Вчера, 19:55
13

«Акрон» минимально выиграл в стартовом матче 27-го тура чемпионата России.

Тольяттинцы дома победили «Динамо Мх» со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы на 74-й минуте.

Форвард забил 240-й мяч в профессиональной карьере, упрочив свой бомбардирский рекорд.

«Акрон» набрал 32 очка и поднялся на девятое место в таблице РПЛ. «Динамо Мх» с 27 баллами осталось на 11-й строчке.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Акрон (Тольятти) – Динамо Мх (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзюба, 74.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (13)
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Mirak92
1746205252
Дзюба вырвал очко
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Кривая да нелёгкая
1746205513
Артём молорик, утер в очередной раз нос в первую очередь спартачам))
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Кривая да нелёгкая
1746205530
Дзюба наш рекордсмен
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Кривая да нелёгкая
1746205568
Акрон с победой, Махачкала спасибо за игру
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Цугундeр
1746205870
) При новостях про Артёма всегда в голове в.ине.грет из сотен слов.. "вопреки,п.здец ваще..,благодаря,данунах.." и т. д. И, ведь действительно, лучший форвард..
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СильныйМозг
1746212977
У номэда и спартач80, сто пудов есть икона с дзюбой.
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Everest13
1746228783
Ну вот, а спартак не смог , а Акрон сделал)))
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The only one
1746233346
ну молодец, что ещё сказать...
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