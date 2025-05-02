РПЛ. 240-й гол в карьере Дзюбы принес «Акрону» победу над махачкалинским «Динамо» (1:0)

«Акрон» минимально выиграл в стартовом матче 27-го тура чемпионата России.

Тольяттинцы дома победили «Динамо Мх» со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы на 74-й минуте.

Форвард забил 240-й мяч в профессиональной карьере, упрочив свой бомбардирский рекорд.

«Акрон» набрал 32 очка и поднялся на девятое место в таблице РПЛ. «Динамо Мх» с 27 баллами осталось на 11-й строчке.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Акрон (Тольятти) – Динамо Мх (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзюба, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ