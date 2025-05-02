Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: Литейный 4 всех победил!

Интереснейший апрельский сезон «Конкурса прогнозов» подошел к концу. Как всегда мы наслаждались борьбой, эмоциями от просмотра матчей, и теперь пора выявить самых прозорливых.

Примерно в середине сезона лидерство захватил Литейный 4 и уверенно его удержал. Однако заметим, что в плане набранных очков лидерами этот сезон оказался «слабее» мартовского. Если у Литейного в апреле почти 172 тысячи баллов, то в марте у победителя Пипки было за 400.

Интересно, что упомянутый участник Пипка словил «головокружение от успеха». Победив в марте, по итогам апреля он не попал даже в топ-100.

Что касается победителя Литейного, то у него, напротив, случился завидный прогресс: в марте – второе место, сейчас – первое. Блестяще!

Итак, лучшая пятерка апреля выглядит так:

1. Литейный 4 (returned) – 171 993 балла.

2. Александр-Каратеев-yandex – 134 711.

3. bashnat013 – 134 370.

4. Нуф-Нуф – 130 367.

5. Ziklop – 127 637.

Нуф-Нуф второй сезон подряд попал в топ-5.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Литейного до 1000 для Ziklop.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону. Накал будет не меньше: нас ждут РПЛ, Первая лига, еврокубки и любимые утренние азиатские турниры :)

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Спасибо за внимание.