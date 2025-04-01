Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов» – поздравляем победителей!

Подошел к концу мартовский сезон нашего «Конкурса прогнозов». Как всегда мы наслаждались борьбой, эмоциями от просмотра матчей, и теперь пора выявить самых прозорливых.

Примерно в середине сезона лидерство захватил Пипка и уверенно его удержал. Его баланс перевалил за 400 тысяч. Очень хороший результат, на наш взгляд. К примеру, победитель февраля до этой отметки не дошел.

Итак, лучшая пятерка марта выглядит так:

1. Пипка – 438 264 балла.

2. Литейный 4 (returned) – 317 934.

3. Нуф-Нуф – 263 908.

4. Veron_HS – 143 887.

5. Abbey Road – 118 275.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Пипки до 1000 для Abbey Road.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к апрельскому сезону. Накал будет не меньше: нас ждут РПЛ, Первая лига, еврокубки и любимые утренние азиатские турниры :)

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

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