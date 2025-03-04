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  • Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3

Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3

Сегодня, 07:27
5

Официально завершен февральский сезон в нашем «Конкурсе прогнозов».

Как и предполагалось, драматизма хватало на протяжении всего февраля. Лидеры менялись, искали решения для улучшения турнирного положения, но лучшим в итоге стал только один – Янвapь 62.

Преимущество получилось очень уверенным – более чем в 100 тысяч баллов. В отличие от прошлого сезона, когда победителя и серебряного призера отделили 600 баллов. В январе первое место занял Ниф-Ниф, который в феврале довольствуется вторым.

Янвapь 62 попал в топ-5 второй месяц подряд. То же самое касается участника Орел 81.

Итак, лучшая пятерка февраля выглядит так:

1. Янвapь 62 – 373 299 баллов.

2. Ниф-Ниф – 268 992.

3. Орел 81 – 144 178.

4. paketiwe – 115 472.

5. dema 777 – 110 898.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Января до 1000 для dema 777.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к мартовскому сезону. Накал будет не меньше: нас ждут РПЛ, Первая лига, еврокубки и любимые утренние азиатские турниры :)

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (5)
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Цугундeр
1741007506
Сотка сверху!)) ce magnifique)
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insider_retro
1741020032
Некоторые конкурсанты очень авторитетно ворочают десятками тысяч... Моё почтение победителям, призёрам и участникам!
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zigbert
1741027934
Да вообще вся пятерка заслуживает уважения. А Январь 62 с победой!
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