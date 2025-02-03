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  • Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Ниф-Ниф в последний день зубами вырвал победу! 🔥

Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Ниф-Ниф в последний день зубами вырвал победу! 🔥

Такое начало года в нашем «Конкурсе прогнозов» мы запомним надолго.

Сумасшедшая интрига была не просто до последнего дня январского сезона, а вплоть до последнего матча! Сегодня мы с удовольствием подводим итоги этой борьбы среди главных футбольных интеллектуалов.

Итак, победу в сезоне празднует Ниф-Ниф. Он опередил MaxRnD с минимальным преимуществом. В то, что завсегдатай «Конкурса» MaxRnD после длительного лидерства упустит победу в последний день, не верил, пожалуй, никто. Ростовчанин был близок к историческому второму титулу подряд, но не случилось.

Топ-5 по итогам января выглядит так.

1. Ниф-Ниф – 129086 баллов.

2. MaxRnD – 128470.

3. Янвapь 69 – 101400.

4. BAIv – 98919.

5. Орел 81 – 78686.

Стабильности MaxRnD все равно можно позавидовать – попал в пятерку сильнейших второй месяц подряд. Поздравляем его и остальных.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Ниф-Нифа до 1000 для Орел 81.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону. Накал будет не меньше.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»

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03.02.2025 15:15
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Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Александр-Каратеев-yandex
1738574227
Поздравление победителю!!! С Победой!!!
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Цугундeр
1738580789
)) У Нифа- админресурс ! У судьи- розовая мантия! Макса- на царство! Долой мясной произвол! )))))
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Горловский
1738581501
Пятёрку первую мы видим, а где посмотреть остальные места?
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Дубина
1738590942
Поздравы!!!
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fakeid
1738594405
гы-гы!
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Рыло свина
1738596851
Обидно за Макса, он остановился думая что наф-наф влетел в первом туре, а у него 300 очков на последний тур на ничью? ЧТОБ не отыграться, с трудом верю.
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insider_retro
1738599916
Красивое соперничество над финишной чертой! Моё почтение игрокам и участникам!
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