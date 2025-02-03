Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Ниф-Ниф в последний день зубами вырвал победу! 🔥

Такое начало года в нашем «Конкурсе прогнозов» мы запомним надолго.

Сумасшедшая интрига была не просто до последнего дня январского сезона, а вплоть до последнего матча! Сегодня мы с удовольствием подводим итоги этой борьбы среди главных футбольных интеллектуалов.

Итак, победу в сезоне празднует Ниф-Ниф. Он опередил MaxRnD с минимальным преимуществом. В то, что завсегдатай «Конкурса» MaxRnD после длительного лидерства упустит победу в последний день, не верил, пожалуй, никто. Ростовчанин был близок к историческому второму титулу подряд, но не случилось.

Топ-5 по итогам января выглядит так.

1. Ниф-Ниф – 129086 баллов.

2. MaxRnD – 128470.

3. Янвapь 69 – 101400.

4. BAIv – 98919.

5. Орел 81 – 78686.

Стабильности MaxRnD все равно можно позавидовать – попал в пятерку сильнейших второй месяц подряд. Поздравляем его и остальных.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Ниф-Нифа до 1000 для Орел 81.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону. Накал будет не меньше.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.